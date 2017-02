LG G6 e smartphone-ul care ar putea schimba modul în care ne imaginăm telefoanele [FOTO]

LG G6 a fost lansat, duminică dimineață, în cadrul unui eveniment din cadrul Mobile Wolrd Congress 2017. Am petrecut câteva minute cu noul smartphone LG și am descoperit un telefon cum nu am mai văzut până acum, dar cum vom tot vedea de acum încolo.

LG G6 este un smartphone fără multe secrete – aproape că știam tot ce era de știut despre el chiar înainte de eveniment, asta și datorită celor de la LG care au confirmat, prin anunțuri pe canalele de social media, multe dintre zvonurile care circulau în online.

Știam despre LG G6 că va avea un display cu format 18:9, cum nu am mai văzut până acum, că va integra două camere foto, la fel ca LG G5, că va avea un hardware rapid și un design stilat. Mai jos găsiți primele impresii despre LG G6 după întâlnirea de la MWC, dar și lucrurile pe care nu le știam și pe care le-am aflat.

LG G6 – Design

LG G6 are un design pe cât de simplu pe atât de futurist. Este o bucată metalică rece, fină și ușor alunecoasă. Camerele foto și butonul de power (care integrează și senzorul de amprente) sunt plasate central, oferind o simetrie verticală foarte plăcută la vedere. Butoanele de volum sunt plasate pe marginea din stânga, lucru care nu mi-a plăcut,

Display-ul lung îi dă o personalitate puternică și creează un impact mare, atrăgând imediat privirea. Din punct de vedere al marginilor subțiri, aduce un pic aminte de Xiaomi Mi Mix, dar formatul ales de LG pentru ecran este mai practic.

Vorbim despre un smartphone cu display de 5,7 inch care se potrivește perfect în palmă, fiind ușor de cuprins în mână. Nu este un telefon subțire, dar nu este nici gros, iar marginile care înconjoară display-ul nu sunt tocmai invizibile, dar asta înseamnă că nu te vei trezi că ecranul tactil nu răspunde pentru că înregistrează atingeri accidentale pe margini.

Față de LG G5, LG G6 este o adevărată bijuterie și emană ”premium” prin orice linie, curbură și textură. Cu siguranță este unul dintre cele mai frumoase telefoane de anul acesta, iar de acest lucru vă puteți convinge numai după ce îl veți privi față în față.

LG G6 – Performanțe

LG G6 nu este o fiară din punct de vedere al specificațiilor, dar are o configurație capabilă să facă față la jocuri, aplicații, multitasking, multimedia și browsing. Are un procesor Snapdragon 821, 4GB memorie RAM și, cu toate că în testele benchmark nu se va apropia de performanțele OnePlus 3T sau iPhone 7, folosirea de zi cu zi ar trebui să fie fără cusur.

În sesiunea scurtă de butonat am descoperit un telefon care reacționează rapid la atingeri, care zburdă prin meniuri și care nu stă să se gândească când îl pui să facă ceva. Nu l-am putut testa în jocuri dar, având în vedere specificațiile hardware, nici cele mai pretențioase titluri nu ar trebui să-i pună probleme.

Autonomia ar trebui să fie și ea cel puțin decentă, având în vedere că telefonul are o baterie de 3.300 mAh. Având în vedere dimensiunea generoasă a ecranului și procesorul puternic, o baterie mai mică (și un telefon mai subțire) ar fi însemnat un dezastru pentru LG, mai ales că la modele precum LG G4 și LG G5, compania se lăuda cu faptul că utilizatorul putea schimba cu ușurință bateria și o putea înlocui cu una gata încărcată.

LG G6 – Display

Display-ul este una dintre vedetele LG G6, venind cu un raport de aspect pe care nu l-am mai întâlnit până acum: 18:9. Este un pic mai ”wide” decât 16:9, un pic prea puțin ”wide” decât 21:9, dar pare a fi o rețetă perfectă pentru smartphone-uri, rețetă pe care ne putem aștepta să o vedem și la Samsung Galaxy S8. Clipurile video filmate cu modul special al camerei LG G6 se afișează integral, iar clipurile 16:9 nu acoperă butoanele din Android, lucru care nu este neapărat deranjat, dar un pic ciudat.

Trecând la alte aspecte, rezoluția QHD este perfectă pentru diagonala mare a ecranului, textul fiind clar și imaginile bine detaliate. Luminozitatea este bună, dar la contrast și la culori sud-coreenii puteau face o treabă mai bună. LG G6 folosește un display IPS LCD, iar diferența față de AMOLED este destul de mare.

LG G6 – Camere foto

Camerele foto (cel puțin cele principale) sunt celelalte atuuri ale smartphone-ului. Pe spate, LG G6 a adoptat aceeași rețetă ca și LG G5 și vine cu o lentilă wide și una normală. Cea normală se descurcă foarte bine în condiții de lumină scăzută, cel puțin dacă este să ne luăm după diafragma f1.8. Cea wide poate fi folosită pentru a realiza imagini ușor panoramice, sau pentru a surprinde, fără efort, cadre care în mod normal ar fi necesitat deplasarea câțiva pași în spate.

Lentila wide este perfectă și pentru a surprinde imagini special pentru display-ul 18:9 al telefonului. În plus, există și un mod special pentru cei care nu pot lua o gură din mâncare fără să o fotografieze înainte. Acesta scoate fotografii pătrate, perfecte pentru Instagram, iar utilizatorul poate modifica temperatura imaginii înainte de a face poza, pentru a compensa lumina din restaurant.

LG G6 – Concluzie

LG G6 rezolvă foarte multe dintre problemele LG G5 și este, cu siguranță, unul dintre cele mai interesante telefoane de anul acesta. Nu este un telefon pentru toată lumea, dar nici nu este un dispozitiv nișat și greu de înțeles. Este un telefon cu aspect plăcut, cu un display care ar putea schimba industria și cu performanțe decente. Concurența lui principală este Huawei P10 Plus și rămâne de văzut cum se va desfășura această confruntare între telefoanele cu cameră dublă.