iPhone X pierde lupta cu fratele său mai ieftin, iPhone 8

iPhone X este un smartphone atrăgător ce a beneficiat de numeroase review-uri pozitive de la lansare, dar un nou studiu comparativ l-a plasat după iPhone 8.

În mare parte, iPhone X și iPhone 8 au destul de multe în comun. Puterea de procesare este identică, iar mecanismul de captură de pe spatele iPhone 8 Plus generează rezultate identice cu cele ieșite dintr-un iPhone X. Diferența majoră dintre cel mai scump iPhone și fratele său mai accesibil este dată de ecranul AMOLED care merge din margine în margine. Eliminarea butonului Home de la baza iPhone X reprezintă o altă particularitate care a atras atât fani, cât și critici.

Conform raportului publicat de Consumer Reports, iPhone X a reușit să intre în clasamentul celor mai bune telefoane ale momentului, dar a fost surclasat atât de iPhone 8, cât și de iPhone 8 Plus. Motivul a avut legătură cu faptul că ambele dispozitive semnificativ mai ieftine sunt mult mai andurante. Directorul de testare de la CR a afirmat foarte clar că, doar nivelul de rezistență a tras în jos rezultatele finale obținute de X.

Autonomia a fost un alt plus pentru iPhone 8 și 8 Plus. Respectivul beneficiu a fost însă anulat de experiența impresionantă de utilizare a unui iPhone X, cu ecran din margine în margine și o calitate foarte bună a construcției. În practică, iPhone X s-a rezumat la 19,5 ore de utilizare continuă, în timp ce iPhone 8 Plus a reușit să sară până la 21 de ore departe de priză. Galaxy S8 și Galaxy S8+ sunt lideri în clasament din acest punct de vedere cu 26 de ore.

”Aceste iPhone-uri [8 și 8 Plus] sunt mai rezistente la trânte și au un buton familiar Home, astfel, nu trebuie să petreci timp învățând un nou sistem de swipe-uri și clickuri pe butoane.” Concluzia celor de la Consumer Reports este că ai fi mult mai câștigat dacă ai investi într-un iPhone mai ieftin, decât într-unul mai scump, dacă au fost toate lansate în 2017.