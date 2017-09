iPhone 8 / iPhone X și alte gadget-uri despre care se vorbește, vor fi lansate în curând, cu toate detaliile legate de preț, specificații și alte informații, în cadrul evenimentului Apple. Vom urmări evenimentul de astăzi, 12 septembrie, pregătiți cu noutăți, comentarii, comparații.

iPhone 8 / iPhone X: Lansare

Apple va veni cu trei smartphone-uri noi nouțe, pentru prima dată: iPhone X, iPhone 8 și iPhone 8 Plus. Ne-am obișnuit cu lansări singulare, Apple apărea ca o companie „exclusivistă”, cu un ritm propriu și un interes comercial aparte. Până acum, le-a mers destul des bine. Totuși, de data aceasta, zvonurile spun că vom vedea, în premieră, nu unul, ci trei telefoane. De altfel, numele „iPhone X” ar avea legătură cu „zece” – 10 ani de la lansarea primului iPhone.

Preț iPhone 8 / iPhone X

Dintre toate cele trei smartphone-uri Apple, primul va fi modelul premium, prețul iPhone X fiind așteptat a fi cel mai mare. Suntem curioși dacă va fi și mai scump decât toate celelalte telefoane de top de pe piață. Oricum, noile telefoane sunt o miză puternică pentru companie, aproape două treimi din vânzările Apple fiind generate de iPhone-uri.

Pentru prețul iPhone X, cel mai des a fost vehiculată suma de 1.000 euro, preț neatins până acum de alți producători. Așadar, dacă totul se va adeveri în această seară, bariera este și psihologică și ar putea restabiliza ideea unui iPhone scump, exclusivist, special.

În ceea ce privește prețul iPhone 8 și iPhone 8 Plus, se pare că va fi sub 1.000 euro, aceste modele fiind versiunile mai accesibile de iPhone.

iPhone 8 / iPhone X: Specificații

Modelul care se anunță a fi de top vine și cu dotări pe măsură. Toate zvonurile legate de specificații iPhone X vorbesc de un ecran aparte, cu ramă inexistentă pe trei dintre cele patru margini ale ecranului, panou de tip OLED, ceea ce ar fi o premieră în cazul smartphone-urilor Apple. O altă barieră doborâtă ar fi cea a spațiului de stocare, despre care se vorbește că va atinge 512GB.

Oricum, toate noile versiuni iPhone, cu specificații iPhone 8, iPhone 8 Plus sau iPhone 7S, împreună cu un nou Apple Watch și Apple TV, vor fi anunțate astăzi, pe 12 septembrie. De la ora 20 vedem telefonul, comentăm ce are și ce nu are, iar în următoarea lună va fi plin internetul de teste în care un Note 8, un LG V30 sau chiar un Huawei Mate 10 vor fi comparate cu noul smartphone Apple.

iPhone 8 / iPhone X: Așteptările pieței

Poate avântul considerabil și neașteptat al Huawei își spune cuvântul, poate de aici schimbarea de strategie, după atâta vreme. Este adevărat, Samsung rămâne lider în piața de mobile vândute, dar Huawei a reușit să declasifice Apple, printr-o mișcare, dacă nu remarcabilă ca valoare, măcar simbolică.

Să nu uităm că anul acesta se și împlinesc 10 ani de la lansarea primului iPhone, prin urmare sunt toate șansele ca zvonurile mărețe legate de niște specificații și un preț iPhone extraordinare să se adeverească. Evident, consumatori, investitori, concurență, toată lumea va fi astăzi cu ochii pe surpriza pregătită de Apple, e puțin probabil ca lucrurile să se întâmple ca anul trecut, când cei mai mulți au fost dezamăgiți de inovațiile iPhone 7 și de specificațiile care nu au dus telefonul pe primul loc.

Cert este că primii doritori au fost identificați în fața magazinului Apple din Sydney, Australia, conform postării pe Twitter a jurnalistului Luke Hopewell, preluat de 9to5Mac. Având în vedere că s-au așezat la coadă cu două zile înainte de eveniment, înseamnă că s-ar putea să aștepte aproximativ 10 zile până vor pune mâna pe noul smartphone Apple.

PLAYTECH transmite în format livetext evenimentul Apple. Sunt așteptate iPhone X, iPhone 8, noul Apple Watch, căști AirPods și un nou Apple TV. Desigur, iOS 11, versiunea finală, va fi prezentat și lăudat de Apple, AICI!