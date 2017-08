Impresii despre Essential Phone: telefonul e impresionant, dar poate inutil

Essential Phone nu va ajunge prea curând în România, dar impresiile celor care l-au testat deja te ajută să-ți formezi o părere despre telefonul care ar putea schimba, în sfârșit, ecosistemul Android.

Essential Phone este produsul unui startup pornit de Andy Rubin, creatorul Android și omul care a plecat de la Google când Android era deja suficient de dezvoltat și cam greoi în inovații. Rubin consideră că telefonul său e ceea ce ne trebuie acum, dar mai ales în viitor. Celălalt nume al dispozitivului e Essential PH-1, dar nu contează atât de mult asta.

Essential Phone are hardware bun, sistem de operare (Android Nougat) fara bling-bling-uri (un stock Android puțin modificat), un preț de 700 de dolari și un design incredibil. Este un fel de verigă lipsă între ceea ce Apple lansează și ce aduc pe piață Samsung și Huawei.

Essential PH-1 are un ecran de 5,71 inci la rezoluție 2K (2.560 x 1.312 pixeli), care se întinde până pe margini chiar și în partea superioară, unde e o singură zonă care „taie” din el: cea dedicată camerei foto și senzorilor de proximitate și luminozitate. Are un procesor Snapdragon 835 de la Qualcomm cu opt nuclee, o memorie RAM de 4GB și un spațiu de stocare de 128GB.

O postare distribuită de The Verge (@verge) pe 18 Aug 2017 la 06:02 PDT

Are și două camere de 13 megapixeli cu f/1.9, dar acesta e punctul slab, după cum am văzut până acum în recenzii. Are baterie de 3.040 mAh, port USB-C și carcasă construită din ceramică și titan. Cea mai bună parte: Rubin promite actualizări pentru următorii doi ani.

Impresii despre Essential Phone, de la bine la rău

Dieter Bohn, The Verge

Essential phone este un artefact dintr-un viitor care încă nu există. Ca orice artefact cultural, are o istorie bogată sugerată prin forma fizică, deși este o istorie care s-ar putea să nu se conserve. Poți aprecia artefactele pentru ceea ce sunt: un obiect creat de om, cum ar fi o vază frumos făcută. […] Essential Phone se descurcă bine la multe capitole: design, ecran mare, autonomie bună și software curat. […] Dar deși camera e decentă, nu se ridică la înălțimea celor din piață.

David Pierce, Wired

Cred că un telefon excelent poate cuceri inimile oamenilor care nu vor brandul Apple sau software-ul supraîncărcat de la Samsung. Și Essential Phone e aproape un telefon. […] Toate telefoanele fac totul în prezent. Speranța pentru Essential este să fie acel non-brand, telefonul care le dă utilizatorilor senzația de alegere (are și accesorii care se cuplează la el – n.r.) și de posesie care le lipsea. Va funcționa? Andy Rubin și Essential au aproximativ 300 de milioane de dolari să cheltuiască și să vadă dacă au dreptate. Dar e o încercare dificilă.

Sam Rutherford, Gizmodo

Pentru un telefon care a stârnit atâtea valuri, sunt câteva funcționalități pe care oamenii le așteaptă, dar nu le vor primi. Nu există nicio mufă de căști, nu există rezistență la apă și ai doar un difuzor mono la baza telefonului. […] Camera de pe Essential Phone e pentru un telefon high-end, dar fotografiile nu sunt. Cele două camere de 13MP, una color, una monocrom, sunt folosite pentru a aduce claritate și spațialitate fotografiile – uneori îți oferă poze frumoase și detaliate. Tot ele, fără vreun motiv, capturează fotografii prost focalizate, dar luminoase.

Chris Velazco, Engadget

Simplitatea, așa cum e acum, a fost scopul Essential și pentru software. Dacă te întrebi ce-ar face creatorul Android, când ar avea ocazia să-și construiască propriul telefon, răspunsul ar fi „nimic”. […] Essential a creat un telefon remarcabil, nu-i ușor pentru un startup, indiferent cine-l conduce. Cu siguranță nu este perfect, totuși, astfel că-mi voi petrece următoarele zile încercând să separ valoarea (dispozitivului – n.r.) de entuziasm.

Greg Kumparak, TechCrunch

În teorie, acei pini de pe spatele Essential Phone ar trebui să facă tot felul de lucruri. Sunt folosiți pentru energie și conectivitate (cu dispozitivul atașat – n.r.). Acele accesorii ar trebui să fie compatibile cu alte dispozitive pe care companii terțe le lansează în viitor, cum ar fi alternativa Essential la Google Home. Spun „în teorie”, deoarece… ei bine, n-au făcut cea mai bună treabă la a găsi acele instanțe amuzante și interesante. Există o cameră 360 și un dock, iar asta-i tot. Promit noi accesorii la fiecare câteva luni, dar nu-i nimic concret.

Andrew Martonik, Android Central

Essential Phone e bun, poate chiar grozav, dar dincolo de un hardware bun și un software curat, nu aduce nimic special care să atragă clienți. Cel mai puternic atu al său nu-i ce are, ci ce nu are: nu are bloatware, funcționalități inutile, hardware în plus sau chiar branding care să te agaseze.

Fotografia din deschidere e a lui Sam Rutherford/Gizmodo.