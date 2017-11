Imgur este cel mai nou serviciu care ți-a expus datele hackerilor

Pe lângă multe alte servicii online care au căzut victimă hackerilor în ultimii ani, oficialii Imgur au dezvăluit că datele unui număr de 1,7 milioane de utilizatori au fost furate.

În cazul în care ai postat o imagine pe un site sau ai căutat să o integrezi într-un proiect online, sunt șanse destul de mari să fi provenit de pe Imgur. Această platformă de photosharing este una dintre cele mai vechi și populare de pe internet. Din păcate, se pare că datele aferente unui număr important de utilizatori au fost furate.

Printr-o postare pe blogul companiei, oficialii Imgur au recunoscut că 1,7 milioane de utilizatori au căzut victimă hackerilor din cauza unui atac ce a avut loc în 2014. Deși este un pic frustrant să afli despre un astfel de atac după atâția ani, se pare că nici cei de Imgur nu au aflat de situația neplăcută decât pe 23 noiembrie. Partea bună este că cei 1,7 milioane de utilizatori reprezintă o parte infimă din totalul de peste 150 de milioane de utilizatori ai serviciului online.

În teorie, toate datele aferente celor 1,7 milioane de conturi ce au fost vreodată salvate pe platforma de photosharing au fost furate. Este important însă de reținut că Imgur nu a cerut niciodată numele reale, adresele sau numerele de telefon aferente utilizatorilor săi. Cel mai probabil, este vorba doar de niște ID-uri abstracte și parole aferente conturilor.

Pentru a se afla setul exact de circumstanțe din spatele evenimentului, a fost inițiată o investigație internă. Conform celor de la ZDNet, Imgur a aflat despre furtul de date datorită faptului că datele respective au ajuns în mâinile experților în securitate cibernetică de la Troy Hunt. Ulterior, respectivii experți i-au notificat pe cei de la Imgur, iar după câteva zile au fost publicat un comunicat oficial pe marginea subiectului.

On November 23, we were notified about a data breach on Imgur that occurred in 2014. While we are still actively investigating the intrusion, we wanted to inform you as quickly as possible as to what we know and what we are doing in response. More: https://t.co/qElAetGVIc

— Imgur (@imgur) November 25, 2017