IFA 2017: Samsung vrea să crezi că orice tehnologie schimbă radical viața

IFA a fost pentru Samsung momentul când lansa cel mai puternic telefon al anului. Vremea a trecut și telefonul, anul acesta Galaxy Note 8, e prezentat la altă data, în alt loc. IFA 2017 a fost, deci, un moment al altor tehnologii pe care compania le mai are.

Meaningful technology sunt două cuvinte cu care Samsung s-a împrietenit bine și le-a adus la pachet la IFA 2017. Unde pe vremuri erau prezentate gadgeturi cât de cât futuriste, acum au fost prezentate unele la fel de avansate tehnologic, dar care nu vor capta niciodată atenția la fel de mult. Au fost: mașină de spălat, aspirator de mână, o nouă brățară de fitness, un televizor și mai mare din gama „Frame” și vestea unui parteneriat cu Panasonic pentru HDR10+, poate cea mai bună veste pentru toți cei care apreciem televizoarele și conținutul de calitate.

După cele două cuvinte de mai sus, Samsung a spus your new normal, încearcă să redefinească normalitate și în noul tu să regăsești utilitatea produselor sale. Da, sună bine, produsele sunt bune, dar nu-i nici pe departe luminița de la capătul tunelului așa cum a fost prezentată. E chestiune de interese: niciodată o mașină de spălat nu va fi mai interesantă decât ultimul Note.

Înainte să dezvolt ce-am zis mai sus, Samsung a vorbit și despre un monitor de gaming care s-ar putea să creeze un precedent. Are o diagonală imensă, pentru că raportul de aspect e imens: 32:9, în timp ce ultrawide e acum la 21:9. Acesta ar fi super ultrawide. Are timp de răspuns de-o milisecundă și rată de refresh de 140Hz.

Samsung are o mașină de spălat care economisește mai mult timp decât ai crezut că ai nevoie

Acum câteva luni mi-am zis că dacă un producător chiar ar vrea să facă ceva meaningful în tehnologie, atunci s-ar uita la butoanele tocite de pe electrocasnice. Înseamnă că acele funcționalități sunt folosite, nu toate. De exemplu, cel mai folosit program la mașina mea de spălat e de 14 minute, ceva ultra expres.

Samsung a anunțat mașina de spălat cu tehnologie QuickDrive și cuvă Q-Drum. Prima înseamnă că înjumătățește durata spălării, reduce consumul de energie cu 20%, pe când cea de-a doua înseamnă o cuvă nouă, cu un disc în spate care se învârte în sensul opus cuvei, astfel încât să crească performanța.

Acum, în 2017, Samsung susține că economia va fi imensă ca timp. Iei de la spălat și aloci activităților tale. În fapt, asta face mașina automată de ceva ani: îți economisește timp. Pe cea nouă, de la sud-coreenii, o mai poți și programa prin telefon, pentru și mai mult timp economisit. Ba chiar are și program de 15 minute. Nu în ultimul rând, are senzori, ca să știe cât detergent își ia și cum ar trebui să spele. Este aspirațional, sigur, dar nu-ți va da mașina de spălat viața peste cap și asta e realitatea.

Ca aspirator, a propus Powerstick Pro. Îl ții cu mâna, are o autonomie de 40 de minute și o putere de 150 de wați și ar trebui să fie soluția rapidă ca să cureți ceva, dar fără să faci rabat de la performanță. Sigur există o piață pentru așa ceva, deși măruntă (probabil, aștept cifre care să mă contrazică).

Gadgetul care măsoară tot sportul pe care îl faci

Dacă erai în căutare de purtabile, a venit Samsung și cu așa ceva. Gear Fit2 Pro, Gear Sport și Gear Icon X sunt trei gadgeturi care să te susțină în demersul tău de-a face sport. Primul gadget o brățară inteligentă, al doilea e mai mult un ceas, iar cel din urmă e o pereche de căști wireless cu suprafață tactilă.

De menționat aici că cele două de fitness rezistă la apă până la 50 de metri adâncime, monitorizează ritmul cardiac și Samsung are câteva parteneriate – cu MyFitnessPal, Under Armour, Endomondo și alții – ca să faci cât mai multe cu aceste gadgeturi. Ecranul la sport e de 1,2 inci, cadran rotund, ecran tactil, inel de control fără touch (ca la celelalte ceasuri Gear ale Samsung), iar brățara are un ecran tactil alungit de 1,5 inci. Autonomia, la niciunul dintre ele, nu e fenomenală.

Ca ultimă idee, Samsung a vorbit despre Open Connectivity Foundation (OCF), invitându-l pe președintele acesteia. OCF e despre gadgeturi conectate la internet și cum ar trebui să fie o standardizare aici. Organizația aceasta are 390 de companii ca membrii și ar trebui să ajute mai mult la unificarea conectivității dispozitivelor.