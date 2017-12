HyperX Cloud Alpha, căști de gaming ca să te bucuri pe deplin de sunet

Anul acesta, Kingston, sub brandul HyperX, a lansat modelul de căști Cloud Alpha. Au microfon, mufă de căști de 3,5mm și-au venit la timp pentru sesiunile de gaming lungi de iarnă.

Cloud Alpha vine ca in successor în seria Cloud și reprezintă o alternativă la Cloud II. Căștile nu mai vin de această dată cu un sunet surround, cum putem găsi pe modelul HyperX Cloud II, dar ai de-a face cu un design ceva mai diferit în ceea ce privește sunetul. Cloud Alpha are un design “dual-chamber”, o traducere simplă at fi camera dublă, adică difuzoarele separă sunetele joase (adică bass-ul) de sunetele înalte și medii.

Disponibilitate în România: acestea sunt disponibile la un preț recomandat de 450 de lei. Le găsești la eMAG. PC Garage are modelul HyperX Cloud II.

La exterior, căștile nu sunt foarte diferite de seria Cloud precedent. Avem de a face cu aceeași temă de culoare roșu-negru, aceeași bandă de la cap. Ce este schimbat este suportul dintre banda de superioară și cupele propiu-zise – au o bucată de metal roșu. Este o adiție interesantă și aduce un plus la design. La exterior ai un design mat și un material plastic de bună calitate. Cablul audio este detașabil, la fel și microfonul.

Probabil unul dintre cele mai importante feature-uri pentru această pereche de căști este cât de confortabile sunt. Iar Cloud Alpha chiar sunt confortabile. Cupele sunt destul de moi și folosesc spumă cu memorie.

Totuși nu aceste elemente fac din această pereche de căști un model de calitate și diferit, ci sunetul oferit. HyperX Cloud Alpha vine cu două difuzoare de 50 mm, dar fiecare difuzor este împărțit în două camere, cum ziceam mai sus. Una e pentru frecvențe joase (bass) și una pentru sunete medii și înalte. Rezultatul? Avem de a face cu o pereche foarte bună de căști de gaming, care pot fi folosite si pentru a asculta muzică și care să nu te dezamăgească.

Plaja de frecvențe redată este de 13Hz până la 27.000Hz. Sunetul este unul destul de plăcut, cu ceva bass, dar nu exagerat, sunetele medii sunt bine determinate și, probabil, singurul dezavantaj este că sunetele înalte nu sunt atât de bine pronunțate. Totuși, pentru o pereche de căști de gaming, mă pot declara impresionat.

Am testat recent și căștile Corsair Void Pro care sunt o pereche de căști de gaming în aceeași categorie de preț, dar nu le pot compara la această categorie, HyperX Cloud Alpha oferă un sunet mult mai bun, mai echilibrat și mai plăcut în aproape orice gen muzical.