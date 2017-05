Cele mai bune telefoane pentru poze: HTC U11 și umătoarele smartphone-uri din top

HTC U11 are cea mai bună cameră întâlnită pe un smartphone, schimbând astfel topul celor mai bune telefoane pentru poze, conform celor de la DxOMark. A depășit Google Pixel, liderul de mai bine de jumătate de an.

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, HTC U11 a fost lansat oficial. Noul vârf de gamă al taiwanezilor este un telefon menit să genereze invidie, nu neapărat prin design, ci prin dotări hardware și abilități de captură. Dintr-un punct de vedere, telefonul are multe în comun cu Galaxy S8. Folosește același procesor Snapdragon 835 și are o memorie RAM de 4Gb. În schimb, ajunge în topul celor mai bune telefoane pentru poze, fiind cu mult mai bun la imortalizarea unor fotografii remarcabile într-o varietate foarte mare de condiții.

Cum s-a mai întâmplat și în trecut, HTC și-a oferit smartphone-ul de top la test mai multor publicații importante de pe mapamond înainte de lansare. Din acest motiv, pe DxOMark puteți citi un review complet al aparatului, mai ales din prisma performanței foto/video.

HTC U11, cel mai bun telefon pentru poze al momentului

HTC U11 are cea mai bună cameră întâlnită pe vreun smartphone. Aceasta este concluzia celor de la DxOMark după ce au asociat un scor de 90 de puncte noului gadget, în contextul în care ieri detaliam că Galaxy S8 trebuie să se mulțumească cu doar 88 de puncte. Ca referință, iPhone 7 are doar 86 de puncte.

Marele pierzător în clasamentul celor mai bune telefoane pentru poze vine, însă, din partea companiei Google. Gigantul din Mountain View obținuse 89 de puncte cu Google Pixel, iar această valoare a fost pe primul loc din octombrie 2016. În altă ordine de idei, merită reținut că Google Pixel era totuși produs de HTC pentru Google. Astfel, dintr-un punct de vedere, putem spune că liderul a rămas neschimbat.

Revenind la HTC U11, telefonul are cea mai bună cameră deoarece este capabilă să realizeze fotografii admirabile în orice situație. Autofocusul este surprinzător de rapid și nu se pot vedea artefacte de detaliu aproape niciodată. Telefonul va fi disponibil din 9 iunie.

Cele mai bune telefoane pentru poze: următoarele modele

În topul celor mai bune telefoane pentru poze, Google Pixel ajunge pe locul doi, cu 89 de puncte. Acesta are o cameră foto de 12,3 megapixeli, care poate filma 4K și care are o apertură de f/2.0. Toate specificațiile lui Google Pixel sunt AICI.

HTC 10 este pe locul trei în acest top, cu 88 de puncte. Scorul se datorează camerei cu senzor de 12 megapixeli, care are și dual LED. Aceasta poate filma la rezoluții 4K și are laser autofocus, dar și auto HDR. În plus, poate fotografia și în rafală la 8 cadre pe secundă. Toate detaliile despre HTC 10 sunt AICI.

Samsung Galaxy S8 este la egalitate cu HTC 10, având tot 88 de puncte la DxOMark, datorită senzorului de 12 megapixeli, care are capacitatea de a filma 4K și care vine cu o apertură f/1.7. Toate informațiile despre Galaxy S8 sunt disponibile AICI.