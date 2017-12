Ultimul scandal cu Google îți arată cum abuzează de încrederea ta

Un grup dă în judecată Google în numele a 5,4 milioane de utilizatori de iPhone în urma acuzațiilor că gigantul a cules informații personale de la aceștia.

Campania se numește „Google You Owe Us” (Google, ne ești dator) și este condusă de fostul director de la Which?, Richard Lloyd. Acesta a spus că gigantul tehnologic a colectat informații personale de la 5,4 milioane de oameni din Marea Britanie între iunie 2011 și februarie 2012.

Corporația ar fi folosit o vulnerabilitate din Safari pentru a plasa cookie-uri care să urmărească istoricul de internet al utilizatorilor. Ulterior, compania folosea informațiile pentru a vinde reclame.

Grupul a explicat că utilizatorii de iPhone afectați au dreptul la o compensație pentru violarea încrederii. Lloyd a spus că, dacă acest caz ca avea succes, fiecare persoană ar putea primi câteva sute de lire.

Procesul de față este un tip de acțiune colectivă denumită „acțiune reprezentativă”. Astfel, o persoană poate reprezenta mai multe persoane care au fost afectate. Acestea din urmă pot alege dacă să rămână în proces sau nu.

Data judecării în instanță va fi, cel mai probabil, la începutul primăverii lui 2018. „Cred că ceea ce a făcut Google a fost împotriva legii”, a declarat Lloys. „Acțiunile lor au afectat milioane de oameni și vom cere curții să remedieze această încălcare a încrederii. Prin această acțiune, vom trimite un mesaj puternic către companie și alți giganți ai tehnologiei din Silicon Valley, că nu ne este teamă să ne luptăm dacă legile noastre sunt încălcate.”

Ca răspuns, compania a spus că procesul nu este ceva nou și că s-au mai apărat în cazuri similare anterior. „Nu credem că are vreun fundament și vom contesta”, a declarat Google.