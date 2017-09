„Ferma Animalelor” devine joc video ca să înțelegi mai bine comunismul

„Ferma Animalelor” poate fi considerat primul roman distopic într-un gen care a explodat în ultimele decenii, iar acum va fi transformat într-un joc video.

Cu acordul deținătorilor drepturilor de autor pentru „Ferma Animalelor”, îndrăgitul roman al lui George Orwell, va fi transpus într-o experiență interactivă pentru noua generație de internauți. Deși cartea este mai actuală ca niciodată și a fost deja ecranizată în mai multe rânduri, un joc video are șanse foarte mari să reproducă foarte bine esența cuvintelor autorului.

George Orwell este mai relevant ca niciodată în perioada în care trăim. Scriitorul unor romane precum „1984” și „Ferma Animalelor”, Orwell este responsabil aproape de unul singur de conceptul viitorului distopic. Deși scrierile sale sunt imposibil de ignorat și la această oră, este de apreciat interesul unor dezvoltatori de jocuri foarte talentați în transpunerea lor într-un alt mediu.

În spatele jocului independent „Ferma Animalelor” se vor afla creatorii unor titluri precum I Am Bread, Fable, The Witcher 3 și Everybody’s Gone to the Rapture. Imre Jele, directorul proiectului a afirmat pentru Engadget că este foarte încântat de echipa de dezvoltatori talentați din toate colțurile industriei ce s-au unit pentru acest proiect.

Deși jocul se află încă în stadiile incipiente ale dezvoltării, câteva detalii despre conceptul din spate au fost deja făcute publice. Aparent, va funcționa ca un simulator gen Tycoon în care se va pune foarte mult accentul pe narațiune. Aventura va începe din poziția unui animal aflat în Manor Farm înaintea revoluției, iar povestea urmărește dezvoltarea întregii ferme. Deciziile tale ca jucător vor influența în egală măsură evoluția poveștii și dezvoltarea fermei.

Deși întreaga idee a jocului pare complet nouă, Jele a insistat că se gândește de câteva decenii la acest proiect și a găsit deja câteva notițe de design din anii ’90. În mod inevitabil, un joc despre „Ferma Animalelor” este ancorat în mediul politic actual. Ca urmare, va fi interesant de văzut cum va fi primit de critici.