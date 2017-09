Sunt fată și îți voi explica de ce Facebook pentru „agățat” e o idee bună

Dacă tot ți-ai petrecut ultimele luni sau ani în căutarea iubirii pe Tinder, și n-ai avut succes, e timpul să revii la Facebook. Acum, din fericire, ai și ajutor. Cu siguranță, fiecare dintre noi avem în lista de prieteni de pe Facebook una sau mai multe persoane cu care am vrea să fim mai mult decât un simplu prieten în lista fiecăruia. Ei bine, rețeaua socială s-a gândit la asta și propune o funcție prin care vei vedea dacă și persoana respectivă este interesată.

După ce Instagram a tot copiat funcționalități de la Snapchat, a venit timpul ca Facebook să-și lărgească baza cu surse de inspirație. Astfel, ai acum o modalitate prin care îți poate spune cine ar vrea să se întâlnească cu tine. Diferența e că oamenii nu îți sunt tocmai străini, ci prieteni, mai mult sau mai puțin.

La fel ca pe Tinder, nimeni nu va ști dacă tu intenționezi să te vezi cu o anumită persoană, decât dacă și ea are același gând ca tine. Imediat ce ați apăsat amândoi pe ”Yes”, veți iniția imediat un dialog pe Messenger pentru a stabili unde, când și cum vă veți întâlni.

Această aplicație ar putea fi extrem de utilă pentru persoanele mai timide, care nu obișnuiesc să spună ce vor, sau nu au curaj, și, astfel, această barieră ar putea fi distrusă. În ultima perioadă, din ce în ce mai multe aplicații vor să aibă și latura aceasta matrimonială și să scape oamenii de singurătate.

Sunt fată și, din punctul meu de vedere, mediul rețelelor de matrimoniale e sensibil. Trebuie să treci prin foarte multe discuții de complezență sau să eviți prea mulți oameni enervanți până când găsești ceva cât de cât rezonabil. Tocmai de-asta cred că funcția la care s-au gândit cei de la Facebook vine mai ales cu părți bune (chiar dacă nu lipsesc și minusurile).

Măcar pe Facebook știi exact ce vrei, cu cine

Modul în care funcționează aceste întâlniri este ceva mai direct decât Tinder, din motivul că Facebook te “invită” direct la întâlnire, în timp ce Tinder te invită la o conversație cu persoana cu care care ai compatibilitate. Nimic rău în asta. Da, trebuie să vezi dacă ai lucruri în comun cu omul de la celălalt capăt al aplicației și dacă merită să te deranjezi să ieși la întâlnire. Dar asta consumă timp.

Pe Tinder, dacă nu ai curaj să îi spui că ai vrea să vă vedeți și față în față și să purtați o conversație și în lumea reală, ai putea pierde timpul aiurea. Sau poți ajunge în situația în care ați vorbit ceva vreme și ți-ai dat seama că nu sunteți pe aceeași lungime de undă. Totul poate să fie o pierdere de timp. Trebuie să o iei de la capăt cu o altă persoană cu care ești compatibil.

Facebook are un atu din aceste puncte de vedere: sunteți deja prieteni. Poți vedea ce activități are, ce muzică ascultă, ce interese are, ce locuri frecventează și altele. Din start, poți să îți dai seama dacă aveți lucruri în comun. Mai mult, nu tu ești cel care îi cere direct o întâlnire respectivei persoane. Ai un intermediar în Facebook, asta dacă apeși ”Yes”. Totul e mai direct și mai precis.

Ba chiar seamănă un pic prea mult cu “Bang Your Friends”, disponibilă în urmă cu câțiva ani. Scopul aceleia era sexul cu oameni de pe Facebook, dar tot trebuiau să fie amândoi de acord. Nu-ți irosea timpul, nu te punea să te supui unui protocol, în sensul că nu trebuia să-ți ascunzi intențiile și să-i promiți celeilalte persoane marea cu sarea, ci trecea direct la subiect și la lucrul de care erai interesat și pe care îl căutai: sexul.

Odată ce funcția nouă de la Facebook va fi disponibilă la nivel global, fiecare utilizator al rețelei își asumă și dezamăgirile, și unfriend-urile care vor veni. Până la urmă, e cam enervat să vezi că cealaltă persoană nu te place sau nu vrea să iasă la întâlnire cu tine. Acesta e însă un detaliu secundar.

În altă ordine de idei, atât Facebook-ul, cât și Tinder-ul au un dezavantaj: o să ajungem să ne ascundem în spatele unor aplicații și o să lăsăm tehnologia să decidă pentru noi.

