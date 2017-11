Facebook va crea și mai multă depependență printr-o nouă funcție

Facebook face o treabă foarte bună la a fi cel mai important viciu al secolului 21, iar printr-o actualizare, va deveni imposibil să nu intri pe Facebook Messenger.

La fel ca multe alte servicii online cu care ne confruntăm aproape zilnic, Facebook Messenger beneficiază deseori de actualizări mai mult sau mai puțin relevante. Având în vedere baza de utilizatori, înainte ca un update să ajungă la toată lumea, trece printr-o perioadă de test pe un număr limitat de internauți.

Cel mai recent experiment al companiei americane vizavi de Messenger este, ca multe alte funcții in-app, furat de la Snapchat. Este vorba de un mecanism menit să te recompenseze virtual pentru a iniția dialoguri cu prietenii în fiecare zi. Acesta a fost introdus inițial de Snapchat, deoarece micuța rețea socială avea o problemă majoră cu menținerea numărului de utilizatori și atragerea de persoane noi în baza de date.

Facebook Messenger a depășit de mult timp valoarea de 1,3 miliarde de utilizatori activi și nu prea are șanse să dea faliment vreodată. Cu toate acestea, cei de la Facebook au optat pentru inițierea unui test pe marginea conceptului de ”streaks”. În practică, dacă ai reușit să vorbești două sau trei zile la rând cu prieten, în ziua următoare vei fi invitat să continui seria de dialoguri pentru binele relației de prietenie cu respectiva persoană.

În cazul Snapchat, funcția de streaks nu doar că ambiționează utilizatorii să posteze mai des, dar îi notifică în momentul în care se apropie expirarea seriei de mesaje zilnice cu o persoană. În mod evident, varianta furată de Faebook a aceleeași idei este similară. Nu putem decât să sperăm că acest experiment nu se va reflecta într-o funcție permanentă. Nu de alta, dar din acel moment, va dura foarte puțin până când va ajunge pe WhatsApp și Instagram, alte două servicii online aparținând Facebook.

Messenger is testing out streak counts… Streak counts really bug me. pic.twitter.com/leDRemkSR3

— case (@CaseSandberg) November 22, 2017