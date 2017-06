Facebook: Cel mai mare site de socializare din lume nu este ferit de controverse

Facebook este unul dintre cele mai mari și mai importante site-uri din lume, iar o asemenea poziție îi aduce rețelei sociale o mulțime de critici. În acest articol explorăm cele mai importante controverse din jurul site-ului creat de Mark Zuckerberg.

Facebook intră în perioada de adolescență, ajungând la vârsta de 13 ani, iar de-a lungul acestor ani, în jurul uriașei rețele sociale s-au iscat o mulțime de controverse. Unele ne sunt cunoscute, altele mai puțin cunoscute, iar altele tind și către teoria conspirației. În acest articol prezentăm câteva dintre cele mai marcante controverse legate de rețeaua de socializare.

Efecte psihologice nedorite asupra utilizatorilor

Cele mai mari controverse legate de Facebook se datorează efectelor psihologice pe care le are asupra utilizatorilor. Probabil cel mai dăunător efect este cel al dependenței de site și care fost analizat încă din 2011, studiile arătând că unii utilizatori se confruntă cu problemele la care ne-am aștepta de la dependența de fumat sau de alcool. Un eveniment din 2014 ne arată că dependența este reală, având în vedere că, în timp ce site-ul a picat pentru aproximativ 30 de minute, mai mulți utilizatori au sunat la 911.

Una dintre problemele cu care se confruntă Facebook în prezent o reprezintă avalanșa de material conspirativ, incitator la ură sau violent. Posibilitatea de streaming live are scopuri distractive, nobile, informative, dar și negative. Am fost deja martori la mai multe sinucideri transmise live pe site, inclusiv ale unor persoane de vârste fragede, dar am văzut și asasinate transmise în același mod publicului larg. Facebook încearcă să rezolve problema existenței de conținut ofensator pe site, însă nu pare să se descurce foarte bine. Compania a anunțat recent că va angaja 3.000 de oameni care să se ocupe de supravegherea conținutului de acest fel, aceștia alăturându-se unei echipe de alți 4.500 de membri care monitorizează sistemul.

Știri false și spionaj

Știrile false sunt una dintre problemele spinoase cu care site-ul de socializare se confruntă în prezent. Deși astfel de știri au existat dintotdeauna, de-abia în ultimul an am putut observa o prezență și o influență tot mai mare a acestora în rândurile utilizatorilor. Unii critici au mers într-atât de departe încât au afirmat că viralizarea știrilor false a fost elementul care l-a ajutat pe Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale din 2016. Cu toate acestea, știri false au existat la acea vreme despre ambii candidați, iar acuzațiile de acest fel rămân, în continuare, teorii.

Facebook a fost acuzată în repetate rânduri că își spionează utilizatorii, urmărindu-le ”mișcările” de pe Internet chiar și atunci când aceștia nu mai sunt logați pe contul de pe site. Astfel, Nik Cubrilovic a descoperit că atunci când te deloghezi de pe cont, cookie-urile aferente sesiunii rămân stocate în browser, astfel că Facebook te poate urmări pe orice site ajungi, dacă acesta are widget-uri cu butoane de like sau share. În ultimii ani, compania a afirmat că nu mai practică această metodă de urmărire.

Facebook cenzurează aleator și face experimente pe utilizatori

Site-ul are probleme și în privința cenzurii, din mai multe puncte de vedere. Unul dintre aceste aspecte îl reprezintă subiectele care pot ajunge în tabul trending. Acestea pot fi manipulate și asta a fost descoperit în mai 2016, când a ieșit la iveală faptul că subiectele venite din spectrul conservator sunt suprimate. Nici fotografiile nu scapă de cenzură aleatoare, astfel că o imagine câștigătoare a premiului Pulitzer a fost ștearsă de pe site deoarece încălca regulile cu privire la nuditate. Asta se întâmplă și cu imagini legate de alăptarea la sân, dar și cu imagini care surprind tablouri cu nuduri și nu numai.

Utilizatorii site-ului iau parte la experimente fără să-și dea seama că sunt cobai, iar asta a ieșit la iveală în 2014, când un studiu a arătat că, de-a lungul unei săptămâni din 2012, feed-urile a 689.000 de utilizatori au fost manipulate astfel încât aceștia să vadă fie mai multe știri negative, fie mai multe pozitive.

Un alt lucru care se întâmplă de ceva vreme apare în cadrul aplicației de Messenger. Uneori, în conversații, ai impresia că interlocutorul continuă să scrie un mesaj, chiar și pentru câteva minute. Asta n-ar fi un simplu bug, ci o încercare a Facebook să vadă cât de multă răbdare ai ca partenerul de discuție să ”îți răspundă” sau care sunt persoanele pe care ești dispus să le aștepți mai mult timp ca să-și termine mesajul.

Nici la capitolul conturi false, site-ul nu stă prea bine. Acum cinci ani, în august 2012, compania a dezvăluit că 83 de milioane de conturi, sau 8,7% din numărul total de utilizatori de la acea vreme, sunt doar conturi false. Acestea sunt folosite în diverse scopuri, între care cele de spam și de like-uri false. În unele cazuri, like-urile false sunt oferite chiar prin platforma de promovare a Facebook și nu de terți.

Facebook pare un loc grozav, dar în spatele site-ului unde ne găsim prieteni cu care am pierdut legătura cu ani în urmă se află și lucruri pe care nu le știm, dar care ies sporadic la iveală.