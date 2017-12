Samsung a avut un parcurs cu suișuri și coborâșuri. Acum pare să fie pe-o linie stabilă, până te uiți la cât de prost se descurcă în China.

La final de trimestru și final de ana apar topuri. Samsung și Apple sunt constant în vârf, dar ambele companii au probleme în China. Pe cât de mare e țara în care Alibaba vinde într-o zi cât nu putem noi spera într-un an, pe atât de dificil e să te remarci, chiar dacă ești producător global și recunoscut în top 5.

Recent a fost publicat studiul Kantar despre cum Apple a crescut în China, chiar dacă cu puțin, și totul este dominat de patru nume locale: Huawei, Xiaomi, Vivo și Oppo. Pe primul îl știi, și-a construit și în România o imagine bună în ultimii ani și pentru 2017 a venit cu Mate 10 Pro, un telefon surprinzător de performant (și ieftin, pentru ce oferă). Pe al doilea s-ar putea să-l știi, că a tot încercat să-și construiască un nume în Europa.

Vivo și Oppo sunt mai puțin cunoscute publicului larg, asta dacă nu vânezi „telefoane chinezești ieftine și bune“. Cea din urmă e ceva mai populară datorită OnePlus. Deși se cataloghează drept startup, e o companie puternic susținută de Oppo. În fine, relevant e acest procent: cele cinci, unde doar Apple e o companie din afara Chinei, controlează 91% din piață. E o creștere cu 79%, față de 2016.

Unde e Samsung? Samsung se bate pe-o felie și așa mică la care mai regăsești zeci de branduri chinezești, dar și nume mai mari ca Lenovo, Meizu sau ZTE. Samsung are 2,2% cotă de piață și chiar dacă aceste date ale Kantar, care iau în calcul perioada până la final de octombrie, nu sunt exacte, Samsung tot nu apare pe radar.

De ce Samsung, lider global, n-are șanse în China

Samsung s-a remarcat printr-o strategie ușor de întrecut: telefoane foarte ieftine (acum seria Galaxy J), telefoane ieftine și cât de cât bune cu un design rezonabil (seria Galaxy A) și telefoane premium (seriile Galaxy S și Galaxy Note). A funcționat cu succes în multe țări, vezi și România, doar că în China bătaia pe preț este incredibilă.

Oppo și Vivo mizează pe China rurală, cu magazine fizice. Xiaomi e pe internet, s-a remarcat încă de acum cinci ani cu vânzări rapide de zeci de mii de unități. Huawei e pe zona urbană și afacerea cu telefoane e consolidată de altele terțe, independente, iar prețul e crucial și pentru aceasta. Și da, ajungem la Apple.

Cum a reușit Apple? E premium. E într-o zonă premium, unde niciun alt producător n-a ajuns.

Această zonă premium a și „setat“ prețul pentru iPhone X: cel puțin 1.000 de dolari. Samsung s-a apropiat de prețul acesta, dar i-au mai „lipsit“ vreo 70 de dolari. În fine, n-a avut tupeu, curaj, viziune sau, mai trist și probabil mai realist, încredere în puterea brandului său. Acolo unde Apple și-a creat un loc în piață prin poziționare, iar fiecare companie mai mare din China printr-o zonă în care se putea remarca, Samsung n-a avut altceva.

Sigur, 2,2% cotă de piață e puțin, dar China e mare, așa că tot vinde milioane de telefoane anual. Spre comparație, Apple are 17,4%. Samsung nu-i nici premium la nivelul Apple, nici n-a înțeles piață chineză ca cei de-acolo.

De ce ne interesează pe noi de Samsung în China? Pe scurt, nu ne interesează. Sau cel puțin n-ar trebui să ne intereseze. E o afacere, producție și vânzare de telefoane, și oricum e China. Am pornit însă analiza asta de la un comentariu primit pe pagina de Facebook PLAYTECH. Cineva ne-a întrebat: „De ce nu note 8?“. Avem concurs cu iPhone X și voia să știe de ce nu alternativa de la Samsung.

Eu am răspuns că am vrut să premiem câștigătorul cu ce-i mai bun. Din păcate, Galaxy Note 8 nu e cel mai bun. Vei spune, poate, că nici iPhone X nu e cel mai bun. Într-adevăr, dar este cel mai inovator telefon de anul acesta și aici menționez doar trei opțiuni importante: Face ID, interfață controlată prin gesturi, camera foto. Sigur, fiecare are preferințele sale. Noi am preferat să oferim un smartphone aparte, nu unul cu actualizări minore.

Asta e problema cu Samsung: telefoanele sale sunt cvasi-neschimbate în ultimii doi ani. De la Galaxy S6 (unde intră și versiunea edge) până acum, schimbările sunt aproape inexistente. Ecranul e mai mare, cu alt raport, poți apăsa pe ecran și Note 8 are cameră dublă. Și atât. Scanner de iris? Există, nu-i folosit. Ecran sensibil la apăsare? Nefolosit. Buton Bixby? Wow, revoluționar.

Pe lista asta cu neschimbări mai poți regăsi Lenovo, HTC care n-are o direcție clară, LG sau Meizu. Variațiuni pe aceeași temă și diferențe între fiecare, dar lipsa de strategie e clară.