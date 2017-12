eMAG: telefoane și laptopuri excelente la prețuri mici

eMAG a anunțat o campanie de reduceri. Te pregătește cu o mulțime de reduceri, iar acum am ales telefoane și laptopuri pe care să le prinzi la preț mic.

eMAG o tot ține într-o perioadă de reduceri încă de când s-a terminat Black Friday. A avut eMAG Crazy Days, a avut o campanie dedicată zilei naționale a României, a venit o zi cu oferte fulger pentru aniversarea sa, iar acum are „eMAGIA Sărbătorilor“. Este o campanie cu mii de produse la prețuri excelente din care am ales câteva telefoane și laptopuri.

eMAG are oferte la telefoane și laptopuri foarte bune

Samsung Galaxy S7 este iar în ofertă. Are 32GB spațiu de stocare, un ecran de 5,1 inci 2K cu tehnologia S-AMOLED, e disponibil în mai multe nuanțe de culoare și vine cu o cameră de 12 megapixeli foarte bună. Prețul este mult redus în campania eMAG.

ASUS a reușit să livreze, în ZenFone 4 Selfie Pro, un telefon foarte bun, axat mai ales pe autoportrete. Ca hardware, vine cu 4GB de memorie RAM, 64GB spațiu de stocare și un ecran AMOLED de 5,5 inci pe care să-ți vezi toate pozele alea bune pe care ți le faci. Prețul este la cel mai bun nivel din ultimele luni.

eMAG listează și Nokia 8 la un preț mic. Este cel mai bun telefon de la HMD Global, sub brand Nokia, are un ecran 2K de 5,3 inci, are Android pur care trece deja la Oreo, mai vine cu 4GB memorie RAM și 64GB spațiu de stocare. De asemenea, are două camere de câte 13 megapixeli. Poți cumpăra telefonul acum la un preț excelent.

Laptopuri listate de eMAG la un preț mic

Primul pe lista aceasta este Lenovo IdeaPad cu Intel Core i7 la 2,7GHz, are 4GB de memorie RAM, 1TB spațiu de stocare și, suprinzător, vine cu DVD-ROM. De asemenea, are placă video dedicată Nvidia 940MX cu 2GB de memorie. Prețul este cel mai bun pe care l-ai putea plăti pe-o astfel de configurație de la acest producător.

Și acum să trec la laptopuri cu adevărat excelente pentru 2018. Primul este Acer Spin 5 și printre singurele cu cele mai noi procesoare Intel. A opta generație a cipurilor aduce o autonomie mai bună și o performanță mai ridicată. Acest model, de exemplu, mai vine și cu un ecran de 13,3 inci full HD, 8GB de memorie RAM, 256GB spațiu de stocare și procesorul poate atinge frecvența de 4GHz. Prețul este redus cu câteva sute de lei.

eMAG listează și un model ASUS cu procesor de ultimă generație de la Intel. Este un VivoBook de 14 inci cu ecran full HD, 8GB de memorie RAM, 256GB spațiu de stocare pe SSD și un Intel Core i5. De asemenea, vine cu Windows 10, iar prețul este foarte bun pentru acest hardware.

Campania eMAG dedicată Crăciunului mai ține până pe 26 decembrie.