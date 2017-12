Reduceri consistente în prima zi de oferte eMAGIA 2017

O nouă campanie de reduceri, eMAGIA 2017, a demarat la retailer, iar mai jos ai câteva sugestii de produse cu prețuri bune.

LG G6 este primul smartphone care a adus un ecran cu noul raport de aspect, 18:9, iar designul arată mai mult decât impresionant. Nici restul specificațiilor nu sunt de neglijat, având în vedere că telefonul are un procesor Snapdragon 821, dar și 4 GB de memorie RAM. În plus, ecranul are 5,7 inci și rezoluție de 2.880 x 1.440 pixeli. Camera foto are doi senzori de 13 megapixeli, în timp ce cea pentru selfie-uri îți pune la dispoziție un senzor de 5 MP. Reducerea e consistentă, de 39%, astfel că LG G6 poate fi o achiziție bună.

ASUS S406UA-BM029T e un laptop numai un pentru zilele de birou, unde ai nevoie să faci multitasking și cauți un notebook care să răspundă repede la comenzi. Modelul de față are un procesor i5, modelul 8250U, care poate rula până la 3,4 GHz. Procesorul din generația Kaby Lake este ajutat și de 4 GB de memorie RAM. De asemenea, ai parte de spațiu de stocare rapid și eficient, datorită SSD-ului de tip M.2, cu 256 GB de spațiu. Placa video este Intel HD Graphics 620, iar sistemul de operare este Windows 10. Mai multe detalii despre laptop găsești pe site-ul eMAG, unde găsești și reducerea de 10% din campania eMAGIA.

Televizorul LED Smart Samsung, modelul 40MU6102, îți pune la dispoziție o diagonală mai mult decât generoasă, de 100 de centimetri, dar și o rezoluție a ecranului pe măsură, 4K. Televizorul reușește să facă upscaling la rezoluție UHD, pentru a îmbunătăți orice conținut pe care îl vizionezi. Televizorul stă bine și la capitolul audio, având două boxe de câte 10 W, cu Dolby Digital Plus. Toate detaliile despre televizor și despre reducerea de 36% sunt disponibile aici.