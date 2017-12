Oferte eMAG la televizoare: prețuri mici aduse de aniversarea magazinului

eMAG sărbătorește 16 ani de existență și sărbătorește cu reduceri la majoritatea categoriilor de produse, ca tu să-ți iei grija cadourilor de Craciun.

eMAG a aplicat reduceri consistente și de luat în calcul la marea majoritate a produselor de pe site. Nici că se putea o zi aniversară mai bună, decât una din decembrie, intitulată ca luna cadourilor. Sărbătorește 16 ani și categoriile cu cele mai bune reduceri sunt electrocasnicele și îmbrăcămintea.

eMAG a pornit în 2001 și, între timp, a ajuns cel mai mare magazin online din România. Totodată, controlează Fashion Days și PC Garage. Campania de reduceri vine cu un sistem special de reduceri despre care poți afla mai multe aici.

Televizoarea la preț bun de la eMAG

Am ales televizorul un TV LED curbat și smart de la Samsung. E 4K, de patru ori mai mult decât ce obții pe full HD, vine la pachet cu tehnologia Auto Depth Enhancer care-ți reglează nivelurile de contrast și control vocal. Poate cea mai bună parte e că are un design curbat, dându-i o notă aparte de eleganță. Ar fi păcat să nu profiți, ținând cont de reducerea pe care o are eMAG.

De la LG ai televizorul smart UHD cu tehnologia Active HDR, care analizează și optimizează conținutul HDR10, HLG și HDR Effect. Are o diagonală de 108 cm și rulează webOS ca sistem de operare. Are conversie a rezoluției la calitate 4K, iar la eMAG îl găsești la un preț care te face să nu stai prea mult pe gânduri.

Samsung mai are o variantă bună de televizor, mult mai ieftină, dar, bineînțeles, n-are dotările primului. Modelul e unul LED smart, fără curbură, dar cu HDR și UHD Dimming, așa că împarte ecranul în porțiuni separate pentru a optimiza culoarea, claritatea sau nonculorile. Este elegant, nu ocupă mult spațiu și cred că „Singur acasă” s-ar vedea chiar bine pe el în noaptea de Ajun, așa că trage cu ochiul pe eMAG la reducerea pe care a băgat-o de ziua lui.

Am dat și peste televizorul smart de la Panasonic, cu tehnologie Wide Colour Phosphor, care-ți reproduce o gamă largă de culori și tonalități. Are și suport pentru mai multe formate HDR, pentru filme și discuri Blu-ray, dar, desigur, și pentru transmisii TV. La eMAG îl găsești mai ieftin azi în ziua aniversării.

Ultimul, dar nu cel din urmă, la câte are de oferit, este un TV smart cu Android de la Philips. Vine cu tehnologia unică Ambilight, procesor quad core și ecran Ultra HD 4K. Dacă nu-ți era de ajuns, are și High Dynamic Range Premium, standard video pentru calitate ridicată a imaginii. Prețul e excelent în perioada asta la eMAG.

eMAG are reduceri de circa 10 milioane de lei și și deja a depășit borna de șapte milioane. Astfel, ai mai avea timp până la miezul nopții pentru a prinde reducerile.