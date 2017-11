eMAG: reduceri la branduri românești de 1 decembrie

eMAG are o campanie specială de 1 decembrie și sărbătorește ziua națională cu sute de reduceri la categorii importante. Am ales dintre toate acestea branduri locale, ca să sărbătorești cu adevărat această zi.

Am ales din oferta eMAG de 1 decembrie branduri locale, dar asta nu înseamnă că toate își produc dispozitivele în România sau că au fabrici dedicate în China. Totuși, sunt companii locale sau susținute de companii locale, iar dacă vrei să vezi că încă se mai face treaba în România atunci asta ar putea fi lista de la care să pornești.

eMAG vine cu oferte la televizoare și electrocasnice de la branduri românești

Star-Light e un brand destul de nou, susținut de eMAG, iar în oferta actuală are reduceri considerabile la televizoare. Am ales și un model care merită. E un televizor cu ecran 4K de 127 cm și două difuzoare stereo de câte opt wați. Are și Android, ceea ce îl face smart, iar prețul este redus acum la eMAG.

Probabil că cel mai cunoscut brand românesc este Allview. Anul acesta a venit cu o gamă nouă de telefoane și un model către care te-ai putea orienta este Allview P9 Energy, cu o baterie imensă de 5.000 mAh, cu 64GB spațiu de stocare și o cameră foto de 13 megapixeli. Totul este despre autonomie, dar are și ecran AMOLED de 5,5 inci full HD, 4GB de memorie RAM și suportă două cartele SIM. Prețul este redus cu 25% la eMAG.

De anul acesta, eMAG listează la reducere și modelul Allview X4 Soul Infinity Z, cu 32GB spațiu de stocare, 4GB de memorie RAM și un ecran de 5,7 inci. Are și o cameră de 16 megapixeli, iar prețul e cel mai mic din ultima perioadă.

Dacă ții mult la felul în care tastezi sau te joci, atunci îți trebuie o tastatură bună. Myria, alt brand românesc, listează una pentru gaming. E iluminată, pe fir, ca să nu ai probleme cu conexiunea wireless, e neagră și vine la pachet cu o colecție bogată de taste multimedia. O poți cumpăra acum la un preț excelent.

Oferte eMAG la electrocasnice și altele

Când vine vorba de electrocasnice, e greu să uiți de Arctic. E un brand românesc longeviv, care a reușit și să țină pasul cu vremurile și să aducă produse decente. Acum e o combină frigorifică argintie, are un volum de 321 litri, o înălțime de aproape doi metri și tehnologiile no frost și fast freeze xl zone. Prețul e redus cu 30% și o poți cumpăra de la eMAG.

Tot de la Arctic e și o mașină de spălat cu o capacitate de șapte kilograme, 1.000 de rotații pe minut și integrată în clasa energetică A+. E albă, clasică și acum e la un preț redus cu 20%.

Brandul local LDK e special în România. Acolo unde alții mai mari se bat cu electrocasnice tot mai albe, tot mai imaculate, LDK a venit cu o serie foarte colorate, ca să-ți schimbe total bucătăria. La eMAG am găsit modelul de frigider LDK LF 220 R, în clasa energetică A+, cu o capacitate de 238 litri și o înălțime de 143 cm. Prețul la eMAG are o reducere de 16%.

Tot LDK are un prăjitor de pâine colorat, cu o putere de 1.800 wați, poate înmagazina patru felii de pâine, are șase trepte de putere și o funcție de decongelare. Are și o reducere foarte mare, de 35% în actuala ofertă eMAG.

Nu în ultimul rând, o recomandare de la Bitdenfeder. E una dintre companiile globale mari specializată în securitate cibernetică. Produsul de acum este Internet Security 2018, cu licență pe un an și disponibil pentru cinci dispozitive. Pericolul virușilor e din ce în ce mai mare, așa că n-ar trebui să omiți și această „componentă” pentru dispozitivele tale. Pachetul e disponibil la un preț redus la eMAG.

Campania eMAG a început pe 28 noiembrie și mai ai câteva zile în care să alegi produse numai bune cu preț redus.