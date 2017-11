eMAG continuă seria campaniilor promoționale de după Black Friday și timp de patru zile vei putea achiziționa electrocasnice cu până la 40% reducere de November Hot Deals.

eMAG îți aduce în perioada 23-27 noiembrie campania promoțională November Hot Deals. De la telefoane și până la cele mai mici electrocasnice, poți să-ți completezi sau să-ți îmbuntățești casa și viața. Dacă profiți de oferte, ai putea și economisi ceva bani înainte de Crăciun.

Ți-am făcut o listă cu electrocasnice mici și mari cu care să-ți ușurezi munca zilnică. Am început cu cele mari, că acestea sunt cele pe care te bazezi mai mult.

Electrocasnice mari de pus în bucătărie de la eMAG

Combina frigorifică Daewoo RN-307RDQM este dotată cu tehnologia No Frost, numai bună pentru o răcire uniformă și menținerea unui mediu umed. Este o variantă bună dacă vrei ca facturile tale să fie mai mici și dacă vrei să scapi de zgomotul enervant și obositor. Vine la pachet cu un dispenser de apă și găsești la produsul la eMAG cu 29% reducere.

Aragazul electric Electrolux EK545500W are patru arzătoare vitroceramice și un cuptor electric cu cronometru. Vei găti în timp ce-ți vei continua activitățile prin casă, pentru că aragazul te va anunța când e gata. Are grill, iar curățarea lui va fi mai ușoară ca niciodată. eMAG ți-l aduce cu o reducere în urma căreia economisești 200 de lei.

Mașina de spălat rufe Whirlpool AWOC 5104, din clasa A+, îți oferă o spălare eficientă, într-un timp mai scurt. Vei avea hainele curate și împrospătate, în doar 30 de minte, însă ce-i mai important, le vei avea în liniște, având zgomot reductor. Reducerea e de 23% de November Hot Deals de la eMAG, deci economisești ceva.

Electrocasnice mici de la eMAG care-ți ușurează munca

Aspirator fără sac Rowenta X-Trem Power Cyclonic RO6971EA, cu două niveluri de filtrare și tub telescopic din metal. Vine la pachet cu o perie mică Turbo și o duză pentru spații înguste, iar dacă-l prinzi la reducere la eMAG economisești 300 de lei.

Cuptorul cu microunde Sharp R622STWE are 24 de setări prestabilite, așa că vei găti cam ce vrei doar printr-un buton. Este un cuptor puternic, de 800W, mesele tale fiind gata imediat. În plus, are lămpi de cuarț, foarte fierbinți și eficiente din punct de vedere energetic. Prețul este la fel de mic pe cât dimensiunea lui, având o reducere de 399 de lei.

Blenderul Heinner Master Collection HBL-1000 XMC are cinci viteze+funcție Pulse, numai bun pentru mărunțitul gheței, nucilor și a altor alimente dure, având 1000W. Tot de la eMAG îl iei cu 130 de lei mai puțin.