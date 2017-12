Cum a reușit să sperie Elon Musk milioane de americani

Elon Musk a lansat ultima rachetă a SpaceX de anul acesta, iar Falcon 9 a reușit să-i sperie pe mulți americani care nu știau despre ce e vorba.

Ultima misiune de anul acesta a fost și cea de-a 18-a reușită de SpaceX în 2018, fiind una de rutină. A fost a treia oară pe 2017 când Falcon 9 transporta sateliți de telecomunicații în spațiu. Totuși, lansarea de la baza Vandenberg, din sudul Californiei, a creat un show special pentru toți privitorii, doar că majoritatea au fost luați pe nepregătite.

#UFO or #SpaceX launch? I say UFO!!! ?? (video taken from 101 frwy in Tarzana by @TaraSoud) pic.twitter.com/XwlVqghWmv

— JoJo Wright (@JoJoWright) December 23, 2017