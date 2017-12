Elon Musk distruge în 7 cuvinte cea mai stupidă teorie a conspirației

Mai nou, susținătorii înfocați ai teoriei Pământului plat au ajuns în atenția lui Elon Musk.

Recent, unui susținător al teoriei i-a fost amânat zborul în care voia să demonstreze că are dreptate. Mike Hughes voia să se lanseze cu racheta construită de el acasă la 500 de metri deasupra solului, pentru a arăta că Pământul este plat. Cei de la Bureau of Land Management au spus însă că nu există vreo înregistrare în care aceștia îi acordă lui Hughes permisiunea de a lansa racheta într-un spațiu public. Așadar, omul a decis să amâne data lansării și să mute locația.

Directorul Tesla și SpaceX este foarte interesat de forma planetelor, din moment ce vrea să le colonizeze. În umbra atenției pe care a primit-o recent teoria Pământului plat, Elon Musk a filozofat puțin pe Twitter. Acesta s-a întrebat de ce nu există și o societate a celor care cred în teoria unui Marte plat?

Why is there no Flat Mars Society!?

— Elon Musk (@elonmusk) 28 noiembrie 2017