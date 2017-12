Digi Mobil și Motorola anunță un telefon compatibil VoLTE și VoWiFi

Digi Mobil continuă să extindă lista de telefoane compatibile cu serviciile VoLTE și VoWiFi, iar acum Motorola anunță un nou smartphone în ofertă, conform computerblog.ro.

Moto Z2 Play, de la Motorola, a ajuns în România acum aproximativ trei luni și este compatibil cu toate modulele pe care le cunoști deja, fiind păstrat același format pentru spatele telefonului. Astfel, poți folosi o cameră foto, un proiector, o cameră la 360 de grade sau, de ce nu, o simplă baterie externă.

Digi Mobil a anunțat recent că Motorola Moto Z2 Play va fi noul telefon care va fi compatibil cu serviciile VoLTE și VoWiFi. Cu toate că anunțul a fost făcut de acum, actualizarea în sine va mai lua ceva timp până să fie disponibilă. Dacă ai un asemenea telefon, te vei putea folosi de noile funcții începând cu ianuarie 2018. Update-ul va veni odată cu actualizarea la Android Oreo.

Telefonul Are un ecran de 5,5 inci S-AMOLED full HD, are un procesor cu opt nuclee la 2,2GHz și suportă încărcarea rapidă cu care se laudă compania: 50% în 20 de minute de încărcare la priză. Moto Z2 Play mai are și 3GB de memorie RAM, un spațiu de stocare de 32GB și Android Nougat. Telefonul are și o cameră foto de 12 megapixeli cu f/1.7, iar pe față este una de 5MP cu f/2.2. Bateria este de 3.000 mAh.

Prin serviciul Voce 4G (VoLTE), utilizatorii Digi Mobil beneficiază de mai rapidă a apelului. Astfel, timpul de așteptare din momentul inițierii apelului și până când e apelat telefonul unui destinatar din rețea, care utilizează tot Voce 4G, scade sub două secunde. Mai mult, prin Voce WiFi, bazat pe tehnologia Voice over WiFi (VoWiFi), utilizatorii Digi Mobil beneficiază de o acoperire mai bună de interior, în spații cu semnal redus sau chiar și fără semnal de rețea mobilă.