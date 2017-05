Ne apropiem cu pași repezi de sezonul 7 din Game of Thrones, dar deja se cunosc detalii despre ultimul sezon al serialului ce va apărea în 2018.

Încă de acum un an, creatorii serialului Game of Thrones pentru HBO au confirmat faptul că povestea pe care și-au propus să o ecranizeze se va rezuma la 8 sezoane. Tot atunci, a fost confirmat faptul că cele două sezoane rămase vor fi mai scurte decât cele șase pe care le-am văzut deja. Cu câteva săptămâni rămase până la difuzarea premierei pentru sezonul șapte, cei de la Entertainment Weekly au obținut detalii despre finalul pe care îl vom vedea anul viitor.

Cu cât nivelul de anticipație din online crește mai mult pentru următorul sezon de GoT, cu atât sporește și dezamăgirea fanilor pentru că ne apropiem de final. Din câte se pare, sezonul 8 din Game of Thrones va fi ultimul din serie. La fel de frustrant este faptul că va fi mai scurt decât toate celelalte. Ca urmare, vă puteți aștepta la doar 6 episoade din îndrăgitul serial în 2018. Sezonul 7 care va începe în iulie se va încadra în 7 episoade. Comparativ, toate sezoanele din Game of Thrones pe care le-ați văzut până la această oră au avut 10 episoade.

Informațiile de mai sus au fost confimate de David Benioff și Dan Weiss, creatorii și scenariștii Game of Thrones. Din câte se pare, aceștia au considerat de mult timp că ideea lor se poate manifesta pe TV-uri în doar 73 de episoade. La ora actuală, Benioff și Weiss finalizează detaliile de post-producție pentru sezonul 7 și termină de scris ultimele episoade din sezonul 8.

În ceea ce privește viitorul îndrăgitelor caractere la HBO, se pare că producătorii postului TV lucrează la nu mai puțin de 5 seriale a căror acțiune va avea loc în același univers. Nu știm exact dacă va ajunge unul sau mai multe dintre ele la TV. Important este că nu sunteți obligați să vă potoliți setea de GoT cu sezonul 8 format din doar 6 episoade. Premiera noului sezon din GoT va avea loc pe 16 iulie.