Toate detaliile nerealiste din filme care te scot din sărite

Să fim serioși, probabil că nu există un film care să fie perfect din absolut toate punctele de vedere. Sunt o grămadă de chichițe care nu se pupă cu realitatea și pe care le vedem, totuși, în prea multe filme. Pe unele le poți trece cu vederea, iar altele sunt atât de exagerate, încât îți strică toată experiența.

Deși multe scăpări de genul sunt comice și nu suficient de absurde cât să facă povestea imposibilă, există destule exemple care nu ar trebui să fie an de an repetate. În cinstea celor mai nerealiste detalii din filme, am pregătit o listă cu cele mai enervante lucruri pe care nu le vei întâlni în viața de zi cu zi.

În aproapte toate filmele, orice zonă turistică este pustie

Sunt multe filme cu cadre filmate prin diverse zone care, în mod normal, colcăie de turiști. Nu contează că vorbim de un muzeu, monument sau oricare altă atracție turistică, pentru că oricum acestea par mereu pustii. Tocmai din acest motiv nu este recomandat să-ți faci o vacanță după imaginile dintr-un film, că s-ar putea să rămâi cu buza umflată.

De fapt, așteaptă-te la ce-i mai rău și nu ține cont că un monument pare complet părăsit în filme, pentru că sigur o să-l găsești acoperit de turiști.

Actori de peste 25 de ani distribuiți în roluri de adolescenți

Nu-mi amintesc când am văzut ultimul film cu adolescenți care să fie interpretați de actori de aceeași vârstă. Înțeleg că nu-i tot timpul ușor să găsești actori buni atât de tineri, dar diferența asta de vârstă nu este niciodată nesesizabilă. Majoritatea filmelor cu liceeni au în distribuție bărbați aproape de 30 de ani și tipe care, în realitate, au deja un copil de vârsta rolului pe care-l interpretează.

Nu zic, există și excepții. De exemplu, personajul Moaning Myrtle din Harry Potter este interpretat de o actriță care avea 37 de ani la momentul respectiv. Shirley Henderson are 52 de ani acum și arată ca o studentă, însă nu toți actorii sunt făcuți pentru astfel de roluri și noi ne dăm seama.

Arme care au un număr infinit de gloanțe și nu fac zgomot

Probabil că asta este cea mai veche problemă cu filmele de acțiune. Nu există un an în care să nu fie lansat cel puțin un film în care armele nu sunt niciodată reîncărcate, deși s-au tras zeci de gloanțe cu ele. Tot în categoria asta intră și scenele alea în care se trag focuri în prostie într-o zonă super aglomerată, fără ca un civil să fie atins.

O altă problemă cu armele din filme ține de zgomot. Noi știm că împușcătura se aude foarte tare, dar în filme pare să fie ceva suportabil și ușor de ignorat. Dacă cineva trage cu un pistol lângă urechea ta (cam cum se întâmplă în scenele cu ostatici, de exemplu), tot ce vei mai auzi va fi un țiuit dureros. Ba chiar s-ar putea să și surzești puțin de la asta. În filme, oamenii nu sunt deloc afectați împușcături, indiferent de distanță.

Personaje care au o condiție fizică exagerat de bună

Înțeleg că eroul din poveste nu trebuie să moară și acțiunea s-ar încheia prea repede dacă toată lumea ar reacționa logic la rănile provocate. Dar parcă tot nu-ți vine să treci peste faptul că, după logica unor filme, un om poate supraviețui cu cinci gloanțe-n piept, câteva cuțite-n spate, un genunchi rupt și un șut între picioare. Ba chiar mai este în stare să alerge și câțiva kilometri ca să-și salveze iubita.

Personaje care discută la un nivel scăzut în cluburi

Ai observat cum personajele din filme pot avea o discuție foarte lungă într-un club în care se ascultă muzică foarte tare sau chiar și la un concert? Să nu mai zic că nimeni nu țipă în urechea celuilalt. De fapt, dialogul este purtat între niște personaje care stau la un metru unul de celălalt, ca și cum ar sta la o masă, într-o bibliotecă. Orice om care a fost măcar odată în viața lui într-un club sau la un concert știe că e imposibil să porți o conversație în asemenea condiții.

Când personajele își fac planuri fără să stabilească nimic

Aproape orice plan dintr-un film este imposibil de respectat, pentru că lipsesc cele mai importante detalii, gen locație, oră, număr de telefon sau nume. Dar s-a văzut de nenumărate ori cum se pune la cale ceva. Un tip vede o tipă mișto într-un bar, se bagă-n seamă și o convinge să se vadă la o întâlnire. Tipa îi va spune „sigur, mă poți lua de acasă mâine la 8” și apoi pleacă. Normal, tipul va fi prezent a doua zi la ea, deși nu i s-a comunicat adresa sau măcar numărul de telefon.

De asemenea, ai observat că nimeni nu își ia la revedere în telefon? Practic fiecare conversație se încheie brusc, fără o confirmare, un OK” sau un amărât de salut, în momentul în care unul din ei închide telefonul.

Femeile nu se confruntă cu cele mai mari probleme de zi cu zi

În filme e un lucru foarte comun ca o femeie să se culce machiată și să se trezească a doua zi cu același machiaj perfect. Pe lângă asta, indiferent de condiții sau perioadă, femeile din universul cinematografic nu trebuie să se epileze, pentru că nu le crește nimic. Nu contează că vorbim de epoca de piatră sau un trib sălbatic, absolut toate femeile au picioare epilate și lucioase.

Să nu mai zic că și cea mai săracă și amărâtă femeie dintr-un film are sprâncenele perfect pensate și părul curat și lucios ca pentru o reclamă la un șampon.

Când personajele consumă cantități industriale de alcool și sunt mai lucizi decât unul treaz

În multe filme dai de câte un personaj care topește o sticlă de tărie în decurs de o oră. Bineînțeles, nu are absolut nimic, nu se clatină, nu se bâlbâie și pare mai treaz decât un om care nu s-a atins în viața lui de alcool. Știm, că în realitate, oricât de mult alcool ai putea să tolerezi, o sticlă de votcă tot o simți. Asta e, în universul cinematografic, oamenii nu se îmbată niciodată, decât dacă face parte din poveste.

Când o ceartă poate fi evitată dacă s-ar spune totul

Chestia asta este cel mai des întâlnită în filmele romantice și în drame. Toată povestea este concentrată în jurul unui scandal care putea fi evidat dacă personajele ar comunica. De obicei este o tipă care crede că este înșelată și se supără, iar partenerul îi spune că poate explica, apoi nu spune nimic și dispare. Mai departe urmează două ore de film în care personajele se învârt în jurul cozii și tipa înșelată află din alte surse ce s-a întâmplat, de fapt. În realitate, orice om cu capul pe umeri și-ar explica punctul de vedere, fără clișee și ghicitori fără sens.

Și da, toate astea nu te vor face să nu te mai uiți la filme. Doar că, de acum înainte, sper că nu mai crezi că ești singurul enervat de ele. Sunt acolo, le vedem, sunt exagerate, dar asta e, așa vor șefii de la Hollywood să arate realitatea.