Jerry Lewis a murit. Cine a fost, ce a făcut și de ce decesul lui e o știre

Jerry Lewis a murit la vârsta de 91 de ani la locuința sa din Las Vegas. Pentru Statele Unite ale Americii a fost unul dintre staruri, pentru România mai puțin, dar pentru o anumită parte din public a fost cunoscut. Pentru aceia decesul acestuia e o știre.

Jerry Lewis (născut Joseph Levitch pe 16 martie 1926 în Newark, New Jersey)a fost partener cu Dean Martin în anii 1950, ceea ce i-a asigurat o creștere spre faimă. Duoul a debutat în Atlantic City, în 1946, și succesul a venit în New York. Mai târziu, Jerry Lewis a devenit cunoscut prin filme ca „The Nutty Professor” (1963) şi „The Bellboy” (1960). De-a lungul carierei a jucat în peste 50 de filme.

În iunie, Jerry Lewis a fost spitalizat în urma unor probleme de sănătate în Las Vegas. Până la vârsta de 91 de ani, actorul s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate, înclusiv o spitalizare în 2012 din cauza unor probleme cauzate de glicemie. În 2011 a ajuns la spital pe motiv de oboseală cronică, cu durere cronică de spate. Per total, cariera lui Jerry Lewis a cuprins film și TV, a fost regizor, scenarist şi producător. Cariera mai consistentă s-a întins între 1949 până în 2006.

În același palmares e notabil că Jerry Lewis a lansat prima ediţie a teledonului, în 1966, în SUA. A avut ca scop strângerea de fonduri în beneficiul persoanelor bolnave de miopatie. Totodată, actorul a contribuit la înfiinţarea Asociaţiei contra Distrofiei Musculare (Muscular Dystrophy Association – eng.), al căreia a fost preşedinte din 1952.

Jerry Lewis și reușitele sale în carieră

Goodbye to the real, no irony, king of comedy. pic.twitter.com/t7qEkDo4Sl — Penn Jillette (@pennjillette) August 20, 2017

Duoul cu el și Dean Martin, dat fiind că a debutat în anii ’40, a fost inițial popular la radio, apoi în televiziune. „Pe sticlă” au fost protagoniştii unei emisiuni de comedie în anii 1950 numită „The Colgate Comedy Hour”. Avea doar 24 de ani când a debutat acest show. Au jucat, de asemenea, într-o serie de filme produse de Paramount (companie cu care a și semnat mai târziu un contract de 10 milioane de dolari pe șapte ani). Au încheiat parcursul acesta pe 25 iulie 1956.

După despărţirea de Dean Martin, Jerry Lewis a devenit mai cunoscut ca actor de comedie. A urmat și partea mai consistentă din carieră, cu producții ca „The delicate delinquent” (1957), „Rock a bye Baby” (1958), „The Geisha Boy” (1958). A fost atât scenarist, cât și regizor și a colaborat Bill Richmond, culminând cu producţia „The Nutty Professor”, care l-a și consacrat drept unul dintre cei mai mari comici ai tuturor timpurilor.

În 1972, Jerry Lewis a jucat şi regizat prima dramă: „The day the clown cried”. Poate numele nu-ți spune nimic, dar acţiunea era plasată într-o tabără nazistă de concentrare. Filmul nu a fost niciodată lansat din cauza dificultăţilor financiare. Un deceniu mai târziu însă, în 1983, Jerry Lewis a jucat în filmul „The King of Comedy”, împreună cu Robert de Niro, și regizat de Martin Scorsese.

În 1994, a ajuns pe Broadway cu un rol principal în piesa „Damn Yankees”. A și devenit astfel cel mai bine plătit actor de pe Broadway, la acea vreme, cu un salariu de circa 40.000 de dolari pe săptămână.

Jerry Lewis a primit în 2009 un Oscar pentru întreaga carieră. Cu un an înainte a primit un premiu onorific pentru acţiunile lui umanitare. A fost nominalizat la premiul Nobel pentru pace în 1977 şi are două stele pe Walk of Fame, una pentru film, şi alta pentru televiziune. Pentru toate realizările acestea, pentru o carieră care s-a întins pe toate nivelurile, decesul său este o știre, chiar și dacă nu știai până acum că s-a născut.

Fotografia din deschidere e a lui Tullio Saba via Flickr. În ea apar Dean Martin (stânga) și Jerry Lewis.