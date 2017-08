Despacito e pe primul loc: cum arată top 10 pe YouTube

Despacito a devenit cea mai populară melodie pe YouTube în urmă cu câteva zile, dar s-ar putea să nu rămână foarte mult în poziția de lider.

Popularitatea clipurilor de pe YouTube a fost folosită de aproape un deceniu ca referință pentru afinitățile noastre socio-culturale. Din acest motiv, Gangnam Style a lui PSY a rămas pe prima poziție în topul celor mai vizionate melodii timp de 5 ani. Acea performanță nu s-a datorat lipsei de melodii mai atrăgătoare sau mai populare pe YouTube, ci fascinaței pentru combinația dintre un dans original și niște versuri pe care prea puțini le-au înțeles.

În 2017, prima poziție a clasamentului a fost obținută de Wiz Khalifa cu See You Again (ft Charlie Puth). Deși melodia a sunat foarte bine și a fost îndrăgită de fanii lui Wiz Khalifa încă de la început, altul a fost motivul principal al popularității. Melodia apărută pe coloana sonoră la Fast and Furios 7 l-a comemorat pe Paul Walker, îndrăgitul actor care a decedat în perioada filmărilor pentru al șaptelea film din seria cu Vin Diesel.

Până la această oră, este greu de spus de ce Despacito a ajuns pe prima poziție în clasamentul YouTube, dar este remarcabil faptul că a depășit pragul de 3 miliarde de vizionări. Practic, este vorba de două recorduri depășite, nu doar unul. La momentul redactării acestui material, See You Again a depășit de asemenea 3 miliarde de vizionări, dar clipul pentru Despacito a fost primul.

În ceea ce privește restul clasamentului, melodiile din top 10 de pe YouTube sunt următoarele:

1) Luis Fonsi, Despacito (ft Daddy Yankee)

2) Wiz Khalifa, See You Again (ft Charlie Puth)

3) Psy, Gangnam Style

4) Justin Bieber, Sorry

5) Mark Ronson, Uptown Funk (ft Bruno Mars)

6) Taylor Swift, Shake It Off

7) Enrique Iglesias, Bailando

8) Maroon 5, Sugar

9) Katy Perry, Roar

10) Taylor Swift, Blank Space

Dintre toate, Despacito a avut cea mai rapidă creștere, strângând 500 de milioane de vizionări într-o singură lună.