Videoclipul lu Psy, Gangnam Style, a doborât la vremea lui toate recordurile de vizualizări de pe YouTube și a fost primul video din istoria site-ului care a trecut de pragul de un miliard de vizionări.

Acesta a performat atât de bine, încât programatorii din spatele YouTube au trebuit să umble la codul site-ului pentru a îl repara. Din cauza unui glitch, numărul maxim posibil de view-uri era de 2.177.483.647. Acesta a trebuit să fie modificat pentru că Psy trecuse de respectiva barieră.

După mai mulți ani în care s-a situat pe primul loc în topul vizualizărilor de pe YouTube, Gangnam Style a fost într-un final detronat de hitul lui Wiz Khalifa și al lui Charlie Puth, See You Again. Balada care a făcut parte din soundtrack-ul filmului Fast and Furious 7 a strâns în total 2.895.373.709 vizualizări. Psy a trecut pe locul doi cu ”doar” 2.894.426.475.

Dacă e să facem un calcul, videoclipul See You Again a fost vizionat pentru o perioadă de 21.759 de ani, ceea ce e enrom. Dacă o persoană s-ar fi apucat să asculte cântecul timp de atâția ani, ar fi trebuit să înceapă să facă asta încă din timpul ultimei Ere Glaciare, pentru a termina în prezent.

Cântecul a fost scris special pentru pelicula Fast and Furious 7 și este menit să fie un tribut la adresa actorului Paul Walker, protagonist principal al seriei, care a murit într-un accident tragic de mașină înainte ca filmările pentru partea a șaptea să se termine. Hitul a primit nominalizări atât la Premiile Oscar cât și la Premiile Grammy.

See You Again ar putea fi detronat curând de Despacito. Cântecul lui Luis Fonsi a trecut de 2,5 miliarde de vizualizări în doar șase luni și nu dă semne de încetinire. 47 de clipuri din Top 50 cele mai vizionate de pe YouTube sunt videoclipuri muzicale, notează BBC.

Cum arată Top 10 cele mai vizionate clipuri muzicale de pe YouTube