Amatorii de stand-up comedy vor fi bucuroși să afle eforturile făcute de Netflix pentru a le satisface pasiunea pentru umor pe scenă.

Netflix continuă eforturile pentru obținerea unei librării cât mai mari de conținut original. Într-o piață aproape saturată de servicii de streaming, este foarte dificil să concurezi cu HBO, Amazon, Hulu și alții. Singura soluție constă în oferirea de filme, seriale și spectacole pe care nu le găsești la concurență. În acest scop, oficialii companiei americane au confirmat deja câteva contracte importante care ar trebui să se materializeze în 2017. La acestea, se adaugă și o informație referitoare la frecvențea spectacolelor de care ne vom bucura în perioada imediat următoare.

În doar câteva luni au fost confirmate contracte pentru unul sau mai multe spectacole de stand-up între Netflix și Dave Chappelle, Louis CK, Chris Rock, Jerry Seinfeld, Amy Schumer și nu numai. Acestea sunt vedetele cele mai importante care au cedat presiunilor serviciului de streaming, dar numărul artiștilor care își vor oferi spectacolele online este mult mai mare.

Proiectul pe 2017 al Netflix include dublarea volumului de conținut original publicat în comparație cu 2016. Acest plan include și investiți importante în domeniul spectacolelor de stand-up comedy, o nișă care era asociată în trecut cu HBO sau Comedy Central. Precedentul a fost creat în 2016, când HBO a lansat trei show-uri, iar Netflix a publicat un total de 26.

În definitiv, este vorba de prețul per oră de conținut. Indiferent că a plătit 100 de milioane de dolari pentru două spectacole cu Seinfeld și serialul Comedians in Cars Getting Coffee sau 40 de milioane pentru două show-uri cu Chris Rock, aceste valori sunt mai mici decât investițiile în producța unor filme artistice. Detaliile sunt însă mai puțin importante, relevant este că în fiecare săptămână a acestui an vom avea un nou show de stand-up comedy. În martie, lista îi include pe Amy Schumer, Jim Norton, Felipe Neto și Jo Koy.

Pe plan local, este puțin probabil să vedem comedianți români pe Netflix, dar există deja multe spectacole traduse surprinzător de bine. În schimb, cei mai buni comedianți români își postează show-urile integral pe YouTube. Primul care a făcut acest gest este Costel Bojog. Pe canalul său oficial are deja două spectacole, iar al treilea va fi publicat pe 8 martie la ora 20. După București și Sex, droguri și copii, va urma Fără barbă.

În lunile următoare, Claudiu Teohari – Teo își va publica primul stand-up show pe canalul propriu, iar Bordea are deja mai multe clipuri pe al său canal de YouTube. Nici Bobonete, pe care s-ar putea să-l știți din Las Fierbinți nu se ferește de această practică a postării de conținut de calitate gratuit pe YouTube.