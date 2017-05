Netflix dă lovitura din nou printr-o postare pe Twitter aparent banală

Netflix vrea să fie sursa voastră centrală de concerte și spectacole de stand-up. În acest sens, nu ratează nici o ocazie de a obține conținut nou.

Înainte să aibă unul dintre cele mai populare talk show-uri de zi din Statele Unite ale Americii, Ellen DeGeneres s-a ocupat de stand-up comedy și era foarte pricepută. Dacă vă chinuiți un pic, ar trebui să găsiți chiar și pe YouTube două show-ui ale artistei din perioada anilor 2000. Între timp, nu au mai existat nici un fel de zvonuri cum că artista s-ar implica în vreun fel din nou în această activitate, cel puțin până când oficialii Netflix nu au venit la înaintare cu întrebarea de 1000 de puncte.

În ultimul an, mai mult ca oricând, serviciul de streaming american a devenit sinonim cu o sursă de încredere pentru show-uri de stand-up. În luna martie, au lansat un comunicat cum că vor avea un nou spectacol în fiecare săptămână și au făcut o treabă foarte bună în a-și respecta promisiunea. Partea fascinantă nu ține însă doar de show-urile efective, ci de persoanele talentate care au fost cooptate în proiect contra unor sume astronomice. De exemplu, Jerry Seinfel nu a mai lansat un show de stand-up de 17 ani, iar până la finele anului ar trebui să aducă două show-uri pe Netflix. Dave Chapelle a avut de asemenea mai mult de 10 ani de pauză, iar în urmă cu câteva luni a postat două show-uri pe serviciul de streaming. Până și Chris Rock a primit aproximativ 40 de milioane de dolari pentru două spectacole de stand-up.

Elen Degeneres este cea mai nouă vedetă ce va avea un show de stand-up pe Netflix și totul a pornit de la o postare pe Twitter. După cum se poate vedea mai jos, profilul oficial de Twitter al Netflix a aruncat o invitație la adresa vedetei de televiziune. După 15 minute, aceasta a confirmat că este interesată să facă un show de stand-up pentru Netflix. Nu știm când va apărea, dar important este că ne vom putea bucura de el în curând.

Looks like it’s been 15 years since you did a stand-up special, @TheEllenShow. How about one for Netflix?

— Netflix US (@netflix) May 24, 2017