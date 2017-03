De ce ne imaginăm extratereștrii sub forma unor omuleți mici și verzi

Imaginea extratereștrilor sub forma unor „omuleți mici și verzi” s-a propagat de multe decenii în mentalul colectiv, prin intermediul filmelor Sci-Fi și a canalelor de televiziune.

Pentru majoritatea oamenilor, omuleții verzi se referă la un singur lucru, anume la viața extraterestră. Această descriere a ființelor extraterestre este însoțită de fel de imaginea creată și propagată în mass media- a unor indivizi răuvoitori care vin de pe alte planete pentru a perturba viața de pe Pământ.

Însă de unde originează ideea unor invadatori extratereștri, de dimensiuni mici și de culoare verde, și cum a ajuns ea să fie folosită la nivel mondial pentru a face trimitere la vizitatorii de pe alte planete?

Utilizarea ar putea precede creațiile science-fiction, avându-și originea într-o legendă engleză, din secolul al XII-lea, și care este cunoscută sub denumirea de „Copiii verzi ai lui Woolpit”, conform Live Science. Această poveste din folclor este descrisă în detaliu într-un studiu publicat în 2006. Legenda menționează apariția neașteptată a doi copii cu pielea verde lângă satul Woolpit, localizat în estul Angliei.

Dacă ne raportăm la creațiile science-fiction, folosirea sintagmei datează din anul 1940, când ea a fost folosită în povestea Mayaya’s Little Green Men („Oamenii mici și verzi din Mayaya”), scrisă de Harold Lawlor. De asemenea, Frederic Brown, în a sa „Martians, Go Home”, din 1955, perpetuează imaginea invadatorilor cu pielea verde. În această operă ei se debarasează de imagine negativă a răufăcătorilor și apar mai degrabă sub forma unor indivizi enervanți care preferă să piardă timpul făcând glume și farse.

În ceea ce privește animațiile, imaginea omulețului verde apare pentru prima oară sub forma personajului Great Gazoo, în 1965, în cadrul unui episod din Familia Flintstones. Iar, ulterior, termenul reapare în cadrul seriilor Star Trek, Doctor Who, dar și în filmul animat Toy Story.

Persistența sintagmei „omuleți mici și verzi” în creațiile science-fiction se poate datora unei nevoi umane de a le acorda vizitatorilor extraplanetari o imagine asemănătoare omului. Dacă prin anii 1920-1930 extratereștrii aveau o înfățișare bizară, de-a lungul timpului ei capătă un aspect umanoid.

Practic, imaginea pe care le-am creat-o scoate în evidență caracteristicile noastre profund umane. Indiferent dacă luăm în calcul creațiile cinematografice sau literare, omuleții verzi ilustrează o trăsătură umană amplificată, fie că avem în vedere disponibilitatea lor de a face farse, fie că ne raportăm la inocența și curiozitatea pe care o au în mod normal copiii (precum în peliculele E.T the Extraterrestrial și în My Favorite Martian). Însă alte creații cinematografice scot în evidență, prin intermediul acestora, o fațetă mai întunecată a umanității, după cum putem sesiza pe baza filmelor Alien și Star Trek.

Amintim de faptul că aceasta nu este unica folosire a sintagmei. Cea mai recentă versiune a ei a fost folosită în 2016, de generalul Mark Milley, pentru a referi la personalul militar din Rusia și din Ucraina (denumiți astfel din pricina uniformei pe care o purtau).