Cum resetezi parola la Mac dacă ai uitat-o și când este imposibil

E bine să știi cum resetezi parola la Mac dacă ai uitat-o sau dacă cineva a pus mâna pe sistemul tău Apple câteva minute și a făcut o glumă proastă.

În mod realist, este foarte simplu să înveți cum resetezi parola la Mac. Există însă atât de multe excepții în care gestul respectiv este inutil, încât ar fi bine să nu te bucuri prea devreme. Dacă ”s-au aliniat însă planetele”, întregul proces nu durează mai mult de câteva minute și îți poți folosi din nou PC-ul. Înainte să te apuci de treabă, ar fi însă bine să înveți excepțiile. În ce set de circumstanțe nici măcar nu merită să arunci o privire către un iMac sau un portabil Apple care îți cere parolă?

FileVault și Find My Mac – instrumentele care transformă sistemul furat în bibelou

Cum furturile de iPhone au scăzut cu 75% într-un an de la introducerea mecanismului de protecție Find My iPhone, un fenomen similar s-a petrecut când e vorba de Mac-uri. În momentul în care ți-ai introdus în System Preferences pe un MacBook contul tău de iCloud, respectivul computer rămâne asociat ID-ului tău Apple. Asta înseamnă că nimeni nu poate șterge respectivul cont din sistem fără să-ți cunoască parola. În același timp, însemnă că, dacă cineva îți fură laptopul, din interfața Find My iPhone îl poți tranforma într-un bibelou foarte scump.

Nu te ajută să știi cum resetezi parola la Mac, dacă vorbim de un MacBook blocat prin iCloud. Acela este un bibelou. Singurul context în care mai poate fi folosit implică schimbarea plăcii de bază cu o avere sau introducerea codului pe care l-ai definit din Find My Mac atunci când l-ai blocat.

Deja de câțiva ani, cei de la Apple au introdus mecanismul de criptare a datelor initulat FileVault. Acesta se referă la protejarea datelor tale de pe sistem prin criptare lor la nivel hardware folosind o parolă și, eventual, o cheie de recuperare. Este foarte important să reții că datele criptate prin FileVault nu sunt accesibile dacă scoți harddisk-ul și îl introduci în alt PC. În același timp, dacă optezi pentru resetarea parolei folosind mecanismul de mai jos, vei fi nevoit să-ți reinstalezi întregul sistem de operare pentru că ți-ai pierdut toate datele. Astfel, poți dormi liniștit atunci când cineva îți fură notebook-ul.

Ca idee, în orice moment poți activa criptarea datelor prin FileVault și, dacă știi parola, în orice moment o poți dezactiva din System Preferences la secțiunea Security & Privacy. Dacă ți-ai uitat parola și ai File Vault activat, poți în continuare să folosești acest tutorial dacă vrei să o schimbi asumându-ți faptul că vei pierde toate informațiile stocate. La final, computerul poate redeveni utilizabil, cu condiția să faci o instalare nouă a sistemului de operare.

Cum resetezi parola la Mac dacă ai uitat-o

Din momentul în care ai închis un sistem Apple, poți începe să resetezi parola. Imediat după ce ai apăsat pe butonul de pornire al sistemului, apasă simultan pe CMD + R și ține apăsat pe această combinație aproximativ 30 de secunde, până îți dai seama că a început ințializarea modului de recuperare sau Recovery.

Din modul Recovery, poți reseta parola computerului, poți formata partițiile existente cu Disk Utility sau poi naviga pe internet dacă ai rapid nevoie de informații. După ce ai folosit CMD+R pentru a intra în Recovery, când vei întâmpina un meniu precum cel de mai sus, te interesează secțiunea Utilities din bara de mniu. De acolo, alegi Terminal și tastezi ”resetpassword” într-un singur cuvânt, fără ghilimele urmat de apăsarea tastei Enter. Imediat vei întâmpina o fereastră prin intermediul căreia poți alege un utilizator configurat pe Mac pentru a-i defini o nouă parolă fără să o știi pe cea veche. Confirmi parola, resetezi sistemul și ar trebui să te poți autentifica cu noua parolă. Asta a fost tot.

Apropo, vezi că acest artificiu nu funcționează dacă folosești un cont de iCloud cu o parolă de iCloud pentru autentificarea pe un Mac. În acel caz, parola se resetează folosind iforgot.apple.com de pe orice dispozitiv conectat la internet.