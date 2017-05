Cum îți muți notițele de pe iPhone în iCloud, ca să nu le pierzi niciodată

Dacă ți s-a întâmplat vreodată să îți pierzi notițele de pe iOS în urma unei resoftări, ar fi bine să înveți cum îți muți notițele de pe iPhone în iCloud.

De câteva versiuni de iOS încoace, cei de la Apple au pus mare accent pe funcționalitatea iCloud. Cu toate acestea, există în continuare un grad sporit de reticență față de ceea ce înseamnă iCloud și stocare în cloud în general. Recomandarea mea ar fi să îmbrățișezi totuși ideea de cloud, mai ales dacă nu lucrezi cu date neapărat sensibile, dar ești sigur că vei suferi dacă le pierzi.

Folosesc foarte mult funcția de notițe pe iPhone, mai mult decât opțiunea de Calendar sau Mementouri. Din păcate, pentru că am interacționat cu notițele înainte de apariția iCloud, timp de foarte mult timp am avut notițele împărțite în mai multe locuri. Când am început să folosesc Android, am avut notițe și în Google. Deși iPhone-ul suportă sincronizarea cu notițele din Google, ideal ar fi să le ai pe toate la un loc, mai ales dacă te afli în posesia mai multor iDevice-uri. În plus, cel mai mare avantaj pe care îl ai dacă înveți cum să îți muți notițele de pe iPhone în iCloud constă în posibilitatea de a le accesa în orice moment folosind un browser obișnuit și accesând iCloud.com.

Există două opțiuni pe care trebuie să le ai în vedere dacă te gândești să îți muți notițele. Prima implică mutarea unei singure notițe. În acest scenariu, intri la notițe pe ecranul principal al telefonului. Găsești în listă notița care te interesează, dar în loc să o deschizi printr-un tap, faci un gest de swipe de la dreapta la stânga pe numele ei. Alegi Move sau Mută dintre opțiune disponibile și selectezi Notes din iCloud ca destinație.

Pentru a muta mai multe notițe simultan dintr-un director de pe iPhone, apeși pe Edit în dreapta sus în momentul în care ai lista cu notițe în fața ochilor. Bifezi notițele de interes și apești în colțul din stânga jos pe Move to sau Mutați în. Selectează ca destinație Notes din iCloud și, după câteva secunde, transferul se va fi realizat.