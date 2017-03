Cum pui automat pe pauză un clip pe YouTube când schimbi tab-ul în browser

În situația în care petreci foarte mult timp pe YouTube, ar fi bine să ai în vedere cum pui automat pe pauză un clip atunci când schimbi tab-ul în browser.

YouTube evoluează constant. Serviciul online de streaming cu o interfață aparent simplă introduce deseori funcții noi atât în aplicațiile de mobil, cât și în versiunea web. Deoarece suntem dependenți de zeci de tab-uri deschise în browser, de curând a fost introdusă o funcție ce pune clipul pe pauză în momentul îl deschizi într-un tab nou. Astfel, ai avantajul că începe să se încarce imediat, dar redarea sa începe doar când ai timp să-l vizionezi.

Deși obișnuim să ascultăm multe clipuri de pe YouTube în timp ce ne ocupăm de altceva, cele mai multe dintre ele sunt menite să fie vizionate. Dacă ești de aceeași părere, este bine de știut cum pui automat pe pauză un clip pe YouTube în momentul în care sari în browser de la un tab la altul. Practic, amplifici funcționalitatea oferită de YouTube cu multiple sesiuni de play-pauză alimentate de gestul tău de a schimba tab-urile. În mod evident, o astfel de funcție nu este prezentă nativ în browser, dar poate fi adăugată facil prin intermediul unei extensii.

În funcție de browserul pe care îl folosești, ai nevoie de YouTube auto Pause and Resume sau Smart Pause for YouTube. Primul este disponibil pentru Firefox, iar al doilea funcționează în Chrome. Pentru a instala unul dintre ele, faci un click pe numele de mai sus și optezi pentru Add to browser. Nici una dintre cele două extensii nu vine la pachet cu o interfață dedicată, dar ambele își fac treaba foarte bine. Nu au întârzieri și funcționează de fiecare dată.

Imediat după instalare, când vei reda un clip pe YouTube, acesta va continua să meargă cât timp ai respectivul tab în prim plan. Deschizi un tab nou, clipul se pune pe pauză. Revii la tabul anterior, redarea continuă fără nici un fel de intervenție suplimentară. Diferența pe care am sesizat-o este că atunci când mimizezi o fereastră de Chrome cu această extensie instalată, rularea continuă, în timp ce la Firefox, minimizarea este echivalentă cu schimbarea tab-ului și filmul se pune pe pauză.