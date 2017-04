Cum modifici subtitrarea la Netflix dacă vrei să se vadă mai bine

Ar fi bine să ai în vedere cum modifici subtitrarea la Netflix în cazul în care nu o poți citi foarte bine pe majoritatea filmelor de pe serviciul de streaming.

Deși la filmele pe care le vezi zilnic la televizor nu poți modifica aspectul vizual al subtitrării, Netflix este mult mai flexibil din acest punct de vedere. Nu de alta, dar dacă te uiți foarte mult la animații, s-ar putea să îți dorești să arate altfel subtitrarea decât atunci când te uiți la un show de stand-up. De asemenea, s-ar putea să nu vezi foarte bine și să-ți dorești să știi cum modifici subtitrarea la Netflix pentru a o face un pic mare.

Dacă te-ai decis să modifici modul în care afișată subtitrarea la cel mai popular serviciu de streaming, trebuie să ai în vedere un lucru. Fiecare modificare pe care o faci se va aplica pe toate dispozitivele pe care ești autentificat cu același nume de utilizator și parolă. Asta înseamnă că, dacă folosești Netflix pe smartphone, tabletă, smart TV și web, subtitrarea va arăta la fel.

Pentru a modifica subtitrarea la Netflix, trebuie să intri pe Netflix.com folosind browserul preferat. Autentifică-te, fă click în dreapta sus pe avatarul tău și alege Account Settings. Din respectiva pagină de opțiuni, din dreptul secțiunii My Profile, alege Subtitle Apperance. Imediat vei întâmpina o fereastră precum cea de mai jos. Din experiența mea, cea mai bună combinație pentru un text citeț este culoarea albă pentru scris cu o ramă neagră. Rama poate fi definită la secțiunea Shadows, iar tipul de scris poate fi ales folosind Font. Opțional, dacă ai probleme de vedere și nu poți vedea bine subtitrarea sub nici o formă, poți facilita acest proces prin definirea unei culori de fundal folosind butonul butonul Background. Confirmi modificările cu butonul albastrau marcat Save sau revii la valorile implicite prin intermediul funcției Reset to default.