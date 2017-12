Cum faci backup pe Android pentru SMS-uri și apeluri recente

Dacă ai avut câteva experiențe nepăcute și ți-ai pierdut telefonul și datele importante, ar fi bine să șfii cum faci backup la SMS-uri pe Android și la apeluri recente.

În mod implicit, dacă folosești un smartphone cu Android și te-ai autentificat cu contul tău de Google pentru a-ți instala aplicații din Google Play, este foarte probabil ca toate contactele tale să fie salvate în mod automat în Gmail. Acelea rămân asociate contului și, dacă îți schimbi telefonul, îți vor apărea automat, fără nici un fel de intervenție din partea ta. Din păcate, nu se aplică același principiu în cazul SMS-urilor sau al apelurilor recente. De acea, dacă primești deseori informații importante prin mesaje, ar fi bine să știi cum faci backup la SMS-uri pe Android și la apeluri recente.

După cum era de așteptat, întregul proces implică rularea unei aplicații pentru a-ți atinge scopul. În acest caz particular, am folosit SMS Backup and Restore de la Carbonite. Aplicația poate fi descărcată gratuit din Google Play. După instalare, când o rulezi prima dată, trebuie să-i acorzi vreo patru permisiuni individuale. Având în vedere utilitatea programului, nu trebuie să ți se pară ciudată că are nevoie de acces la agendă, apeluri recente și SMS-uri. Acceptă fiecare notificare în acest sens.

Pentru a efectua un backup, apasă pe primul buton marcat Back up now din prim plan. Opțional, tastează un nume pentru backupul respectiv, deși este recomandabil să-l lași pe cel implicit. La final, vei obține un fișier XML pe care îl poți restaura cu aceeași aplicație. La Backup location, pe lângă backup local, ai grijă să bifezi Google Drive și să te autentifici cu numele și parola de Gmail pe care le folosești pentru instalarea de aplicații din Play. Apasă pe Back Up în dreapta jos și așteaptă câteva momente finalizarea procesului, în funcție de volumul de informații pe care îl ai pe aparat.

Pentru a restaura un backup creat anterior, în aceeași aplicație, apasă în colțul din stânga sus pe cele trei liniuțe și alege Restabilie din acel meniu. Implicit, programul îți va propune să restaurezi cel mai recent backup. Poți opta pentru restaurarea unui backup mai vechi printr-un tap pe Select another backup. Pentru inițierea procesului de restaurare apasă pe Restabilire. Din nou, este suficient să aștepți câteva momente după ce ți-ai dat acordul că vrei să restaurezi acele date.