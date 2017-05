Există foarte multe site-uri online care facilitează modificarea unor GIF-uri, dar cel mai bine ar fi să știi cum editezi un GIF în Windows fără Photoshop.

O sursă foarte mare de amuzament online, pe aplicațiile de chat, rețele de socializare sau emailuri constă în meme și GIF-uri. Deși este foarte simplu să pui un text amuzant pe o poză, dacă nu găsești una care să te încânte, nu poate fi asociat același nivel de simplitate editării de GIF-uri animate. Pentru schimbarea rezoluției sau eliminarea câtorva cadre, o căutare rapidă pe Google relevă câteva soluții online. Dacă vrei însă să adaugi câteva linii de text sau să modifici anumite cadre, situația se complică. Atunci ai nevoie de un progam dedicat.

Prima soluție care s-ar putea să îți vină în minte când te gândești la editarea de GIF-uri este Photoshop. Aplicația celor de la Adobe este foarte eficientă din acest punct de vedere, dar s-ar putea să nu-și justifice prețul dacă interacționezi cu acest subiect o dată pe lună sau chiar mai rar. Ideal ar fi să folosești un utilitar gratuit, opensource, ușor de utilizat și cu o interfață cât se poate de clară. În această categorie intră ScreenToGif, descărcabil gratuit de pe screentogif.com. Tot acolo găsești și codul sursă al aplicației, dacă te gândești să o modifici sau să-i aduci îmbunătățiri.

Numele aplicației ScreenToGif este o referință către faptul că poate fi folosită pentru realizarea de capturi de ecran și transformarea lor în GIF-uri animate. Această procedură este foarte utilă în cazul în care vrei să faci un tutorial și te interesează să imortalizezi acțiunea desfășurată doar într-o anumită zonă de ecran.

Cum editezi un GIF folosind ScreenToGif

După ce ai descărcat gratuit micuțul progrămel, ești gata de acțiune. Utilitarul nu se instalează, ci doar se dezarhivează într-un director din care să-l poți accesa cu ușurință. La fiecare rulare vei fi întrebat ce vrei să faci. Poți să creezi un GIF dintr-un set de acțiuni desfășurate pe desktop – Record. Butonul Webcam te ajută să creezi GIF-uri din fluxuri video imortalizate cu camera web. Board facilitează realizarea de GIF-uri din desene folosind o interfață similară cu Paint. În cazul de față, mergem de la premisa că ai deja un GIF și vrei să-l editezi. În acest scop, optează pentru ultima opțiune – Editor.

Imediat se va încărca o interfață ce aduce amintește de aplicațiile Office. Încarcarea unui GIF se face cu butonul Load din partea dreaptă a meniului File. Opțional, cu același scop, poți apăsa pe CTRL + O. Imediat ar trebui să-ți vezi GIF-ul spart în cadre cu care poți interacționa separat. Acestea sunt răsfirate în ordine într-o bară din partea de jos a ecranului. Dacă vrei să deschizi unul din cadre într-un alt program sau vrei să-l salvezi ca fotografie separată, este suficient să faci click dreapta pe el în respectivul timeline și să alegi Open Image sau Export Image.

Editarea efectivă se face folosind celelalte meniuri accesibile din partea de sus a aplicației – Home, Playback, Edit, Image, Transitions. Ultimul buton de sus, Statistics, îți oferă mai multe detalii despre GIF-ul tău, rezoluție, număr de cadre, durată totală și durata tranziției de la un cadru la altul. Transitions îți oferă posibilitatea să schimbi modul în care alternează cadrele într-un GIF. Implicit, acestea vin unele după altele – Slide. Poți opta pentru o tranziție discretă de la unul la altul – Fade. Dacă faci click pe Fade, trebuie să introduci în milisecunde durata efectului de tranziție între cadre.

Meniul Image incorporează cele mai utile funcții din program. De aici poți schimba rezoluția GIF-ului cu butonul Resize. După ce ai introdus noua dimensiune în stânga, trebuie să o confirmi prin apăsarea butonului Apply. Abia atunci vor fi redimensionate toate cadrele. Cu Border poți atașa o ramă de o anumită culoare și grosime GIF-ului tău. Crop poate fi utilizat în cazul în care vrei să creezi un nou GIF dintr-o secțiune a GIF-ului original prin decupare. Free Drawing este util în cazul în care vrei să desenezi ceva pe unul sau mai multe cadre. Cu Caption, adaugi câteva cuvinte după ce le-ai particularizat fontul, dimensiunea și poziția lor în cadru. Progress îți atașează o bară de progres mai subțire sau mai groasă GIF-ului pentru a fi mai evident când începe și când se termină. Este important de reținut că majoritatea uneltelor din meniul Image se aplică doar pe cadrul curent pe care îl definești printr-un click în timeline-ul din partea de jos a ecranului.

Meniul Edit te ajută să schimbi sensul animației din GIF – Reverse, să-l faci să meargă de la cap la capăt și de la capăt la cap – Yoyo sau să muți un cadru selectat mai în față sau mai în spate în animație. Cu Delete, poți șterge cadrul din prim plan. Cu Delete all previous, ștergi toate cadrele dinaintea cadrului selectat, iar cu Delete all next, ștergi cadrele de după acel cadru. Reduce frame count scade semnificativ dimensiunea GIF-ului prin eliminarea succesivă a unor cadre respectând un anumit criteriu. Implict, șterge un cadru după fiecare alt cadru, dar poți opta pentru ștergerea a două cadre succesive sau doar pentru ștergerea unui singur cadru după alte două.

Dacă vrei să inserezi cadre noi din computer într-un GIF existent, din meniul File, folosește Media. Noul cadru va fi introdus înaintea celui selectat. Îl poți muta ulterior folosind butoanele Left – Stânga și Right – Dreapta din meniul Edit, secțiunea Reordering. La final, nu rămâne decât să-ți salvezi noua ta creație folosind File – Save As.