Cum dezactivezi sunetele din Windows 10 și scapi de notificări

În funcție de afinitatea pentru sistemele de operare Microsoft, s-ar putea să te deranjeze notificările de orice fel. Poți însă învăța ușor cum dezactivezi sunetele din Windows 10.

Sistemul de operare Windows a evoluat foarte mult în cele câteva decenii de existență. Windows 10 este cea mai recentă versiune și mulți sunt de părere că este și cel mai bun SO de până acum. Trecând însă peste faptul că e sprinten și folosește la maxim resursele hardware ale PC-ului, are obiceiul prost de a îți servi un amalgam de notificări. Dacă fiecare sesizare este însoțită și de un sunet strident, în funcție de activitățile pe care le întreprinzi, experiența utilizării s-ar putea să devină una foarte frustrantă. Din fericire, ca orice alt element din Windows, sistemul de notificări este personalizabil, iar dacă vrei, poți afla cu cum dezactivezi sunetele din Windows 10 în întregime.

Am insistat în titlul acestui material pe două elemente care vin la pachet cu două soluții separate. Dacă vrei să scapi de toate sunetele din Windows, soluția este una foarte simplă și se aplică la aproximativ orice sistem de operare Microsoft începând cu Windows 98.

Primul pas este să faci click dreapta pe difuzorul din dreapta jos al SysTray-ului, de lângă ceas. Alege Sounds. În scurt vei întâmpina o fereastră precum cea de mai sus. Din secțiunea Sound Scheme, alege No Sounds. Confirmă modificările cu Apply și Ok. Din acel moment, nu vei mai avea sunete emise de diverse evenimente petrecute în sistemul de operare. Pentru a le aduce înapoi, alege din aceeași fereastră Windows Default.

Vizavi de notificările care se tot acumulează în Action Center la scurt timp după instalarea sistemului de operarare, poți scăpa foarte rapid de ele și poți preveni apariția lor ulterioară. Apasă pe Start, tastează Notifications. Alege primul rezultat de la căutare și, din fereastra de mai jos, debifează Get notifications from apps and other senders. Nu este necesară nici o confirmare suplimentară. Poți închide pur și simplu fereastra.