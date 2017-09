Cum arată Allview X4 Soul Infinity, smartphone premium vândut de români

Allview X4 Soul Infinity este un telefon pe care Visual Fan îl va lansa pe piața din România în octombrie. Acum vedem pentru prima dată cum va arăta acest smartphone.

Compania brașoveană Visual Fan promovează de câteva luni un nou telefon, pe care îl va lansa pentru zona premium a pieței din România. Este, totodată, primul telefon cu raport de aspect 18:9 pe care compania locală și-l trece în portofoliu. Acum, odată cu prima imagine a telefonului, aflăm și că va fi disponibil în două versiuni. Lansarea este programată pentru octombrie.

Allview X4 Soul Infinity va fi vârful de gamă al Visual Fan pentru acest an. Va avea ecran 18:9 de 5,7 inci și de 6 inci, pentru că vor fi două versiuni: X4 Soul Infinity și X4 Soul Infinity Plus. Cel din urmă va avea rezoluție full HD+, adică un full HD cu spațiul vertical suplimentar luat în calcul, ceea ce se traduce în 2.160 x 1.080 pixeli. Camera foto principală va fi de 13 sau 16 megapixeli cu f/1.8, capabilă să filmeze 4K. Telefonul mai are 6GB de memorie RAM și cel mai probabil procesorul va fi un MediaTek.

Ambele telefoane, atât X4 Soul Infinity, cât și X4 Soul Infinity Plus, vor beneficia de panou frontal 2,5D, adică ecranul „curge” spre margine. De asemenea, Visual Fan a anunțat că vor avea cameră duală cu lentilă protejată de safir, algoritmi de procesare a pozelor marca Arcsoft și aplicație de defocalizare a fundalului.

În prezent, sunt deja câteva companii cu ecrane atât de alungite. Primele au fost Galaxy S8 cu 18,5:9 raport de aspect și LG G6 cu 18:9. Recent, a anunțat și Apple iPhone X cu ecran OLED 18:9. Da, acesta pare să fie trendul anului, iar sub marca Allview vei vedea X4 Soul Infinity. Mai jos vezi și poze cu cele două telefoane, unde Plus e în dreapta.