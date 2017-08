Jocul acesta e atât de mare, încât i-au făcut documentar ca să ți-l prezinte

CODocumentary, care va fi lansat în curând, va încerca să sintetizeze întreaga istorie de 15 ani a popularei francize Call of Duty.

Nu trece un an fără un nou joc Call of Duty, acesta este și motivul pentru care fanii seriei s-ar putea deja să fi trecut de mult timp de vârsta adolescenței. La început, nu a crezut nimeni că cei de la Activision vor reuși să scoată o serie dintr-un titlu lansat în 2003, dar se pare că orice este posibil atunci când banii nu sunt o problemă. O mare parte din meritul francizei are legătură cu contractarea a nu mai puțin de trei studiouri pentru realizarea alternativă a viitoarelor titluri. Infinity Ward, Treyarch și Sledgehammer Games sunt cele care s-au ocupat de crearea îndrăgitelor FPS-uri.

Conform statisticilor publicate în 2016, jocurile Call of Duty s-au vândut în 250 de milioane de exemplare și au generat încasări de 15 miliarde de dolari. Nu există aproape nici o platformă pe care să nu fie disponibil un titlu Call of Duty, începând cu Windows, OS X, PlayStation 4 sau Xbox One și terminând cu iOS, Android, BlackBerry sau bătrânul Nokia N-Gage.

Luând în calcul particularitățile detaliate mai sus, cei de la Activision s-au angajat în urmă cu ceva timp să producă un documentar inspirat de franciză. Cu numele sugestiv CODucumentary, titlul va fi disponibil pentru achiziție pe 19 septembrie pe Amazon și Steam în format digitial. La scurt timp după, ar trebui să ajungă pe multe alte platforme de streaming, procesul de distribuție încheindu-se cu lansarea într-un format fizic pe Blu-ray și DVD.

„Una dintre cele mai mari provocări este să faci un film care să encapsuleze 15 ani de istorie în 93 de minute. Am fost foarte norocos să lucrez cu o grămadă de oameni grozavi al căror feedback și contribuție a facilitat această realizare. Este o poveste bogată de evoluție spusă prin ochii dezvoltatorilor de jocuri, ai fanilor, experților din industrie și gamerilor profesioniști”, a declarat Jonathan Beales, producător, scenarist și regizor.