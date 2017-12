Țara în care ”Big Brother” te vede oriunde te-ai duce

Camerele video de supraveghere pot spori siguranța cetățenilor, însă la un punct s-ar putea să devină prea mult pentru oameni.

John Sudworth, reporter al postului de televiziune BBC, a avut ocazia să vadă cât de bine pus la punct este sistemul de camere video de supraveghere din China.

Autoritățile din China nu au avut de-a face cu un caz în care trebuiau să prindă un rău-făcător sau un jurnalist băgăcios, dar și-au făcut treaba cât de bine au putut. Astfel, Sudworth a fost descoperit și arestat în doar șapte minute, datorită camerelor video.

Această urmărire a fost o cascadorie pusă la punct pentru a ilustra, de fapt, cât de puternic și eficient este sistemul de supraveghere creat de guvernul din China. Autoritățile au investit masiv în acest sistem, în ultimii ani, pentru ca poliția să fie mult mai eficientă.

How long can a BBC reporter stay hidden from CCTV cameras in China? @TheJohnSudworth has been given rare access to put the world’s largest surveillance system to the test pic.twitter.com/vLGQYN7ZB9

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 10, 2017