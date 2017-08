Netflix se împrumută masiv de dragul abonaților și avem cu toții de câștigat

Netflix a lansat foarte mult conținut original în ultimul an, dar va trebui să continue investițiile semnificative dacă vrea să concureze cu Amazon și Hulu.

Piața serviciilor de streaming a devenit din ce în ce mai aglomerată în ultimii ani. Netflix se află detașat pe prima poziție în clasament, dar concurența devine din ce în ce mai acerbă și nu-și permite să lase garda jos. Acesta este și motivul pentru care a început să acumuleze datorii masive, conform rezultatelor financiare publicate pe ultimul trimestru fiscal.

Nu mai puțin de 20,54 miliarde de dolari a acumulat Netflix în credite pe termen lung. Având în vedere modelul afacerii utilizat de compania americană, nu ar trebui să întâmpine vreodată probleme în a achita acea sumă, dar trebuie oricum să încerce să-și pondereze ritmul haotic de achiziții de orice fel. Din profitul obținut, cheltuielile anuale ale gigantului au ajuns până la 2,5 miliarde de dolari, în creștere de la 1,7 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut.

Un ochi neantrenat ar fi tentat să creadă că situația financiară actuală a Netflix este rezultatul unui cumul de decizii neinspirate. Situația este exact opusă. Cu 104 milioane de abonați lunar care plătesc o medie de 10 dolari pe lună, compania o duce mai bine ca niciodată. Creșterea numărului de utilizatori față de aceeași perioadă a anului trecut este de 25%, cea mai mare din istoria recentă a serviciului online. În plus, conținutul de calitate de pe platformă s-a reflectat în 91 de nominalizări la premiile Emmy, cu doar 19 mai puțin decât HBO care activează în realizarea de conținut original de câteva decenii, nu de cinci ani precum Netflix.

Directorii Netflix și-au propus să aibă 50% conținut video original pe platforma online în următorii ani. În acest scop, trebuie să cheltuie foarte mulți bani, chiar dacă investițiile nu sunt încununate de succes de fiecare dată. În plus, Netflix trebuie să-și mute producția cât mai multor seriale in-house, cum a făcut cu Stranger Things. La ora actuală, Orange is the New Black este produs de Lionsgate, House of Cards ține de Media Rights Capital, Sony Pictures Television produce The Crown, iar Iron Fist este o proprietate Marvel. Asta înseamnă că Netflix plătește costuri de licențiere pentru toate show-urile îndrăgite de pe platformă, iar situația trebuie să se schimbe, măcar cu serialele și filmele care vor ajunge în viitor online.

Rămâne să vedem cât de mult vor facilita adopția serviciului online investiții importante în lung metraje cu o distribuție de invidiat. The Irishman al lui Martis Scorsese este cel mai scump film cumpărat de Netflix vreodată, dar nici The Meyerowitz Stories al lui Noah Baumbach nu a fost foarte ieftin.