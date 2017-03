Ce este timpul: cum e explicat conceptul după care ne măsurăm întreaga viață

Timpul este acea unitate pe care o măsurăm cu ajutorul unui ceas și care ne permite să ne dăm seama de durata evenimentelor, de ordinea în care ele se produc, fiind un concept fără de care nu ne putem realiza, în mod normal, activitățile zilnice.

Deși multe teorii susțin că timpul este un concept creat de om și că el nu există în natură în formula în care noi îl măsurăm, această noțiune rămâne la bază un mister pentru orice cercetător, fiind o noțiune complexă și prea greu de captat în cuvinte și teorii științifice.

În acest context, nu e de mirare că timpul a devenit un subiect central de-a lungul timpului, la care cercetătorii au tot revenit, încercând să-l redefinească prin raportare la ultimele teorii elaborate. Numai când ne punem întrebarea Ce este timpul, mintea noastră inundă de idei și nelămuriri care mai de care mai abstracte și mai greu de înțeles.

Timpul este o enigmă

Majoritatea site-urilor și cărților care tratează problema timpului încep prin a admite faptul că timpul este un concept alunecos și prea puțin înțeles și care continuă mereu să se sustragă definițiilor pe care le concepem despre el, chiar și după sute și mii de ani de încercări. Ni se spune că timpul este enigmatic și inefabil și că ne joacă șotii mai mereu. Dar acest lucru nu pare să ne ajute prea mult, mai ales pentru că ne aflăm în căutarea unui răspuns cât mai precis și corect cu privire la ce este timpul.

Acum mai mult de două mii de ani, Aristotel, unul dintre cei mai mari gânditori ai timpului, susținea, pe bună dreptate, că „timpul este unul dintre cele mai necunoscute lucruri dintre toate lucrurile pe care nu le știm”. Din păcate, nu multe s-au schimbat de atunci.

La prima vedere pare destul de evident ce este timpul. Timpul este ticăitul unui ceas, marcarea unei noi zile în calendar sau schimbarea calendarului cu totul. Dar în fond acestea sunt simple manifestări fizice ale conceptului. Timpul este omniprezent și este un ingredient esențial al vieții zilnice, însă natura sa fundamentală rămâne greu de încapsulat.

Ce este timpul: Oamenii de știință vânează o ultimă teorie

În contextul în care timpul este o enigmă, nu este de mirare că oamenii au încercat mai mereu să găsească modalități prin care să înțeleagă natura sa. Există viziuni multiple despre ceea ce este timpul, iar oamenii de știință și gânditorii mari ai vremii au vânat mereu să ne aducă în față o ipoteză cât mai elaborată și atotcuprinzătoare care să ne răspundă la întrebările apăsătoare. Una dintre teorii susține că timpul este parte a structurii fundamentale a universului, el este un mediu prin raportare la care noi măsurăm și înțelegem desfășurarea evenimentelor, fiind un fel de „supă” care influențează tot ce se petrece în Univers. Isaac Newton este unul dintre cei care adoptă această viziune.

O părere contrară susține că timpul nu este ceva care există și de care evenimentele și obiectele țin cont, ci că el este doar o structură creată, dar care este fundamentală percepției noastre despre lume. Practic, noi creăm un instrument care să ne ajute să înțelegem mai bine lumea din jurul nostru, el nu este, ca în percepția newtoniană, ceva care există de la sine, fără ca noi să intervenim.

De ce timpul se măsoară diferit în spațiu

O altă viziune relevantă și care contrazice teoria lui Newton este cea a lui Einstein. Acesta din urmă ne oferă o nouă percepție asupra Universului, susținând că timpul este relativ și este experimentat diferit de fiecare. În plus, acesta susține că trecerea timpului și modul în care noi îl măsurăm depinde de cum călătorim în spațiu. Potrivit teoriei sale, timpul trece mai lent pentru obiectele în mișcare comparativ cu modul în care trece pentru observatorul staționar. De asemenea, el trece mai lent și dacă te afli lângă o masă gravitațională, precum Terra sau o altă planetă. Acest lucru ne arată că timpul e relativ.

Problema trecerii timpului este tratată de cercetători în Paradoxul Gemenilor, de care am mai amintit în trecut. Scopul acestui experiment a fost să examineze exact efectele pe care spațiul le are asupra corpului uman. Astfel, șederea în spațiu poate duce la încetinirea timpului prin raportare la felul în care el curge pe Pământ. De aceea, diferența de vârstă dintre doi gemeni, unul aflat pe Terra, iar celălalt aflat într-o navă spațială care se rotește pe orbita Pământului la o viteză de de aproximativ 28,200 de kilometri pe oră, va crește considerabil pe parcursul unui an: cel de pe Pământ va îmbătrâni, în timp ce procesul de îmbătrânire al celui din spațiu va încetini.

De ce percepția noastră asupra timpului diferă

Modul în care percepem și măsurăm timpul este diferit și dacă privim cu atenție teoriile din fizică pe care le-am prezentat pe scurt anterior. Newton ne zice că timpul este universal, Einstein ne explică faptul că trecerea timpului depinde de cum călătorește o persoană în spațiu, dar și de câmpul de gravitație.

Dintr-o perspectivă biologică și psihologică, timpul măsurat de ceasurile atomice nu este la fel de relevant ca cel măsurat de ritmul nostru intern sau de acumularea amintirilor. Timpul este maleabil din punctul acesta de vedere și trece diferit în funcție de compania în care aflăm, de lucrurile pe care le experimentăm și așa mai departe. Mai mereu, când facem ceva care ne place, timpul pare să o ia la goană, iar când suntem peste măsură de stresați și anxioși acesta se mișcă tot mai lent. Aici putem aduce în discuție acele momente critice, precum atunci când te afli într-un pericol imens (ești pe cale să fi lovit de o mașină) și parcă timpul se oprește în loc și îți permite să acționezi pentru a te feri. Oricine are un atac de panică sau o durere imensă îți poate spune că acele momente de 10-15 minute par o eternitate. Desigur, lucrurile nu sunt într-atât de simple.

De ce ne punem problema timpului

Deși, după cum am menționat de la începutul articolului, timpul este un concept neprietenos și greu de descifrat în limbaj, dar și conceptual, putem să ne întrebăm de ce pe unii și alții îi preocupă atât de intens această chestiune. Cu toate că poate nu vom putea înțelege vreodată pe de-a-ntregul ideea de timp, putem să examinăm diferitele aspecte ale sale.

Viața noastră de pe Pământ nu se va desfășura diferit și nu vom fi afectați în activitățile noastre zilnice de filosofia despre natura timpului. Așa că ce rost mai are? Ei bine, adresarea problemei a dus la elaborarea acelor teorii științifice care acum fac posibilă înțelegerea vieții în spațiu și ne permit să înțelegem efectele biologice ale trecerii timpului. Mai mult, de ajută să propunem misiuni în spațiu care să nu pună în primejdie viața astronauților, iar asta este foarte important pentru viitoarele descoperiri științifice și tehnologice.