Acest site îți spune cât de probabil e să-ți pierzi slujba din cauza roboților

Pe măsură ce Inteligența Artificială și Robotica continuă să facă progrese, mii de slujbe tradiționale ar putea fi automatizate pentru a reduce din costurile de operare. Însă de unde știi cât de probabil e să-ți pierzi slujba din cauza roboților? Există un site pe Internet care poate calcula probabilitatea ca slujba pe care o ai să dispară în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat.

Willrobotstakemyjob.com este un tool web amuzant care poate prezice ce viitor are domeniul în care activezi. Ai o căsuță de căutare pe care o completezi cu ocupația ta și vezi rezultatul calculat procentual. De asemenea, site-ul preconizează și creșterea sau scăderea care va surveni în branșa ta până în 2024 și calculează numărul de locuri de muncă care vor fi create sau desființate. Adică vei vedea cât de probabil e să-ți pierzi slujba din cauza roboților.

Chiar dacă site-ul operează cu baze de date din Statele Unite pentru a calcula procentajul riscului ca tu să-și pierzi locul de muncă în favoarea unui robot, asta nu înseamnă că cifrele nu sunt relevante și pentru spațiul autohton. Ce vedem acum peste ocean are șanse mari să se întâmple și aici peste doar câțiva ani. De exemplu, de pe site am aflat că jurnaliștii nu sunt expuși vreunui pericol imediat datorită naturii creative a slujbei, însă acest lucru nu poate fi spus și despre numeroșii lucrători din fabrici sau din alte domenii, notează The Next Web.

Se poate observa deja un trend către automatizare în mai toate branșele. De la roboți care pictează până la cei care câștigă jocuri de Go împotriva celor mai titrați jucători umani. Nu este exclus ca în 50-60 de ani jumătate din forța de muncă din lume să fie înlocuită de roboți iar primele domenii vizate sunt cu preponderență cele care implică activitate fizică și lucru manual. Încet-încet vor urma și restul branșelor și este interesant de văzut unde se va opri tot aceast proces de automatizare.