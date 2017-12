Camere foto pe care să (ți) le faci cadou de Crăciun și să nu regreți

În fiecare an apare câte o statistică despre cum camerele foto compacte sunt tot mai puțin căutate și piața aceasta dispare. E bine. Chiar foarte bine, pentru că în locul lor vin unele mai bune, la fel de portabile, dar care înclină mai mult balanța spre calitate decât spre „merge și așa“.

Probabil că într-un an fac mai multe poze cu telefonul decât cu una dintre camerele mele foto. Totuși, cele mai multe pe care le-am păstrat și singurele pe care le-am printat au fost din cameră. Calitatea pur și simplu nu poate fi comparată și ar fi cel puțin exagerat să spui că un telefon e la fel de bun. Dar mulți oameni renunță la camere, pentru că ar fi prea scumpe și deja au un telefon.

De aceea am căutat modele care să fie și bune, și să își justifice valoarea. Sunt, dacă vrei să le vezi așa, o investiție mai mult decât o achiziție.

Zoom excelent și funcționalități folosite de profesioniști

Primul model de cameră foto pe care l-am găsit cu un raport bun calitate – preț este un Panasonic DC-FZ82. Are trei avantaje importante: zoom optic de 60x (cu un obiectiv 20 – 120mm), stabilizare optică de imagine și filmare 4K. Primul îți aduce orice subiect fotografiat mai aproapiat, al doilea e esențial când n-ai suficientă lumină, dar vrei ca pozele să iasă bine, iar al treilea, ei bine, gândește-te că videoclipurile pe care le faci acum ai vrea să le vezi și peste cinci sau 10 ani. Rezoluția 4K e de viitor.

Apoi, modelul Panasonic DC-FZ82 are și conectivitate prin WiFi. Nu e ca să stai pe internet, e ca să-ți transferi rapid pozele din cameră în telefon și de-acolo pe toate rețelele sociale la care te-ai gândit sau pe care ai cont. Și că tot am zis de poze, acestea sunt la rezoluție maximă de 18 megapixeli, atât JPG, cât și RAW. Și tocmai formatul RAW e funcționalitatea de profesioniști de care ziceam mai sus.

Nu trebuie să fii expert ca să folosești acest format. Poți să faci pozele în ambele formate, doar că acesta îți oferă oportunitatea să recuperezi mai multe detalii și să procesezi mai mult. Astfel, poți recupera o poză supraexpusă sau subexpusă pe care o credeai pierdută. Cu unele cadre merită.

Nu în ultimul rând, camera aceasta îți permite și să fotografiezi cu o frecvență de 30 de cadre pe secundă la rezoluție 4K. Da, e ca un video, doar că face poze și tu poți alege care e cel mai bun cadru. Opțiunea este excelentă când nu vrei să ratezi un moment de la masa de sărbători, când vrei să prinzi orice zâmbet sau orice oportunitate de poză.

Camera pentru selfie și vacanțe memorabile

Când vrei mai multă calitate, trebuie să treci la un nivel superior. Iar acolo ai modelul Panasonic DC-GX800. Aceasta e o cameră din gama „micro four thirds“ despre care se poate să mai fi auzit. Este poate cel mai popular standard pentru camere foto mirrorless și presupune că poți folosi pe GX800 orice obiectiv cu montura asta. Astfel, calitatea imaginilor este dată în mod direct de obiectiv. Cel standard cu care este livrată camera e unul „bun la toate“ de 12 – 32mm cu f/3.5-5.6.

Dincolo de obiectiv, contează și ce hardware are camera. Acest model vine cu un senzor de 16 megapixeli, capabilitatea de-a fotografia atât JPG, cât și RAW, filmează la rezoluție 4K și full HD, dispune de WiFi și, poate cel mai util avantaj, are un ecran rabatabil de 3 inci. Astfel, poți să-ți faci un selfie fără probleme, doar ridici ecranul și declanșezi. Are și funcție de înfrumusețare. Sau dacă vrei să fotografiezi de mai jos sau de mai sus, la fel rabatezi ecranul și rezolvi problema. Îți conferă o flexibilitate mai mare de-a alege punctul în care ții camera.

În ultimii ani, pe gama mirrorless, Panasonic a îmbunătățit considerabil focalizarea automată, comparativ cu primele modele mirrorless, iar acum o cameră de tipul acesta este comparabilă cu una DSLR sau cu telefonul. Autofocalizarea e importantă, deoarece așa ești sigur că nu ratezi niciun cadru dorit.

Dispune de aceeași funcționalitate 4K Photo detaliată mai sus, astfel că poți extrage cadrul pe care îl căutai după ce ai făcut seria de poze, și ecranul este tactil, astfel că poți declanșa și focaliza fix cum faci pe telefon.

Nu în ultimul rând, ziceam că e o cameră bună pentru vacanțe, asta pentru că vine într-un corp compact, ușor de ținut în orice geantă sau chiar în buzunar (în funcție de obiectiv).