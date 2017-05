Jumătatea anului este un moment prielnic să întocmim un top telefoane din 2017, având parte deja de multe lansări de flagship-uri pe care nu trebuie să le ratăm.

Fiecare an ne aduce noi smartphone-uri puternice, multe venind nu doar cu performanțe sporite, ci și cu alte tipuri de inovații. Cele mai bune telefoane din 2017 se regăsesc mai jos, unde avem un top cinci după care puteți să vă ghidați. Deși lucrurile par destul de clare în ceea ce privește aranjarea acestui top telefoane din 2017, uneori diferențele dintre smartphone-uri sunt destul de mici.

Cu toate că cele mai bune telefoane din 2017 sunt relativ similare când vine vorba de specificații, lucrurile stau diferit la capitolul inovații. Avem telefoane cu ecrane inedite, telefoane modulare, telefoane recomandate pentru 4K și nu numai. Fiecare dintre producători își amintește că trebuie să deservească o piață anume, astfel că smartphone-urile încearcă să te atragă prin ceva specific.

Top telefoane din 2017: Samsung Galaxy S8 și S8 Plus

Despre Samsung Galaxy S8 și S8 Plus putem vorbi în același segment, deoarece singura diferență între cele două smartphone-uri este dimensiunea ecranului. Astfel, ambele sunt telefoane rezistente la apă și vin cu un design premium, care pune în evidență ecranul Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9. Smartphone-urile se bazează pe procesorul Exynos 8895 octa-core, care rulează la 2,3+1,7GHz, dar și pe 4GB de memorie RAM. Camera foto de 12MP realizează imagini foarte clare, numai bune de văzut pe ecranul cu rezoluție de până la 2960 x 1440 pixeli. Samsung Galaxy S8 poate fi găsit AICI, în timp ce pentru Samsung Galaxy S8 Plus poți găsi detaliile AICI.

Cele mai bune telefoane din 2017: Moto Z

Lenovo Moto Z este unul dintre cele mai bune telefoane din 2017, reușind să implementeze cu succes designul modular. Acesta îți oferă posibilitatea să-ți transformi smartphone-ul într-o cameră foto de top sau într-un videoproiector, printre altele. Procesorul telefonului este un Snapdragon 820 de 1,8+1,36GHz, la care adăugăm și 4GB de spațiu de stocare. Ecranul Super AMOLED are diagonala de 5,5 inci și rezoluție de 2560 x 1440 pixeli, în timp ce camera foto are senzorul de 13MP și beneficiază de dual LED. Bateria telefonului are capacitatea de 2600mAh, ceea ce este destul de bine, având în vedere că vorbim despre cel mai subțire telefon de pe piață. Mai multe informații despre Moto Z poți găsi AICI.

Top telefoane din 2017: Sony Xperia XZ Premium

Între cele mai bune telefoane din 2017 regăsim și Sony Xperia XZ Premium, care este idea pentru cei care vor un smartphone capabil să filmeze 4K, dar să și redea astfel de conținut. Ecranul este vedeta smarpthone-ului, deoarece are rezoluție 4K, sau 3840 x 2160 pixeli, iar diagonala este de 5,46 inci. Telefonul vine și cu 4GB de memorie RAM, alături de cel mai bun procesor al celor de la Qualcomm, modelul Snapdragon 835. Camera pentru selfie-uri are un senzor de 13MP, în timp ce camera principală îți pune la dispoziție un senzor de 19 megapixeli. Bateria nu este nici ea de neglijat, deoarece are 3230mAh, astfel că Sony Xperia XZ Premium intră în acest top telefoane din 2017, iar toate specificațiile telefonului sunt AICI.

Cele mai bune telefoane din 2017: OnePlus 3T

OnePlus 3T este unul dintre cele mai bune telefoane din 2017, mai ales pentru că reușește să ofere un raport preț-calitate foarte bun. Smartphone-ul vine cu 6GB de memorie RAM și cu un procesor Qualcomm Snapdragon 821, care are două nuclee de 2,35GHz și alte două de 1,6GHz. Ecranul Optic AMOLED are diagonala de 5,5 inci și rezoluție Full HD. Camera foto este una destul de bună, având în vedere că are un senzor de 16MP cu f/2.0. Este capabilă să filmeze 4K la 30fps și poate ajunge chiar la 120fps dacă filmezi HD. Bateria nu este de neglijat, având capacitatea de 3400mAh, astfel că smartphone-ul intră în acest top telefoane din 2017, iar toate informațiile despre OnePlus 3T le găsești AICI.

Top telefoane din 2017: HTC U11

HTC U11 abia ce a văzut lumina zilei, însă poate fi deja considerat unul dintre cele mai bune telefoane din 2017. Smartphone-ul are cea mai bună cameră foto de pe un dispozitiv mobil, obținând un scor-record de 90 de puncte la DxOMark. Ecranul Super LCD 5 are diagonala de 5,5 inci și rezoluție de 2560 x 1440 pixeli, în timp ce procesorul este vârful de gamă al Qualcomm, modelul Snapdragon 835. Telefonul vine cu 4GB de memorie RAM și cu 64GB de spațiu de stocare, dar poți adăuga un card microSD cu capacitatea de până la 2TB. Toate detaliile despre noul HTC U11 îți stau la dispoziție AICI.