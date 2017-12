Brad natural sau brad artificial? E întrebarea care revine în fiecare an și la care ne tot chinuim să găsim răspuns.

De cele mai multe ori, este o chestiune care ține de preferință. Poate că preferi mirosul reconfortant de brad sau poate că ești dispus să sacrifici asta în favoarea unei podele curate, fără ace căzute pe ea. Dincolo de ce ne dorim noi, mai este cineva important de care să ținem cont: mediul înconjurător.

E ușor să presupunem că tăierea brazilor în preajma Crăciunului este la fel de îngrozitor precum defrișările masive. Însă industria brazilor de Crăciun este surprinzător de durabilă, potrivit Apartment Therapy. Fermele unde sunt crescuți brazii de Crpciun oferă aer și apă curate și previn eroziunea. An de an, doar 10% din brazi sunt recoltați anual cu acest scop, potrivit lui Bill Ulfelder, director executiv la The Nature Conservancy.

La polul opus, brazii artificiali necesită să fie produși și transportați. Desigur, și brazii naturali necesită transport, însă ar fi nevoie să folosești același brad artificial cam 20 de ani pentru a deveni o alternativă mai bună decât cea naturală. Din păcate, majoritatea brazilor artificiali nu rezistă mai mult de șase ani. Iar de la un an la altul, apar noi trenduri în rândul brazilor de crăciun – cum ar fi brazi rose gold – motiv pentru care sunt schimbați des.

Dacă vrei să protejezi mediul, ideal ar fi să cumperi un brad de la piață. Decorează-l așa cum îți dorești, deoarece din asta nu te poate opri nimeni. La final, când e vremea să renunți la el, poți alege să îl reciclezi. Brazii folosiți pot fi transformați în mulci sau compost. Mulciul poate fi folosit în parcuri, pentru a crea un habitat pentru pești sau pentru a proteja dunele de nisip de eroziunea vântului.

În concluzie, Crăciunul acesta poate te hotărăști să faci un cadou și Mamei Natură și să lași acel brad rose gold care se asortează cu telefonul tău în magazin.