Battlefield 1 este unul dintre cele mai bune jocuri din serie, iar în acest weekend va putea fi experimentat gratuit de către cei care nu l-au achiziționat încă.

A trecut aproximativ jumătate de an de la lansarea Battlefield 1 și cam tot ce se putea scrie despre el a ajuns deja online. În plus, la numărului semnificativ de review-uri se adaugă trailere, secvențe de gameplay și persoanele care au postat pe YouTube sesiuni întregi de gaming. Dacă toate acestea nu au fost însă suficiente pentru a facilita formarea unei opinii pe marginea jocului, îl puteți experimenta complet gratuit în acest weekend.

Nu este prima oară când un dezvoltator important își oferă un joc gratuit pentru o perioadă limitată de timp. Sistemul aplicat de EA se diferențiază însă de ce am văzut în trecut printr-un număr semnificativ de restricții. Practic, nu veți avea acces la întregul joc și nici nu-l veți putea juca pentru 48 de ore fără oprire.

Trial-ul de Battlefield 1 anunțat de Electronic Arts pentru acest weekend va fi în primul rând disponibil doar pe Xbox One și PC. Consola PlayStation 4 nu a fost menționată în comunicat, deși jocul poate fi achiziționat din magazinul virtual al Sony. Această restricție este probabil cauzată de faptul că EA are o relație specială cu Microsoft, de aici și lansarea serviciului EA Access doar pe Xbox One.

În ceea ce privește conținutul din joc pe care îl veți putea experimenta la finalul acestei săptămâni, acesta va include două hărți de multiplayer și un capitolul din campania single player. Mai mult decât atât, pe Xbox One veți fi nevoiți să fiți abonați la Xbox Live Gold pentru a profita de ofertă. Toate sesiunile de gaming care vor avea loc pe parcursul ofertei, împreună nu vor putea să depășească zece ore. Dacă după acest experiment sunteți convinși că merită, puteți achiziționa versiunea completă a jocului la ofertă cu doar 30 de dolari.