Bateriile din iPhone 8 și iPhone 8 Plus sunt mai mici decât te așteptai

Apple a arătat încă de la primul iPhone că nu-i pasă de tendințele pieței. iPhone 8 nu face excepție și acum aflăm capacitatea bateriei.

Spre deosebire de telefoanele cu Android, care ajung la 3.000 și aproape 4.000 mAh, Apple are baterii mult mai mici în fiecare iPhone, fie că este cel clasic, fie că e un Plus. iPhone 8 și iPhone X au fost anunțate în această săptămână și trecerea pe la comisia de aprobare a dispozitivelor electronice din China ne arată ce tip de baterie are primul model.

Astfel, conform fișei înaintată TENAA, iPhone 8 are o baterie de 1.821 mAh. Deși Apple promite aceeași autonomie ca pe modelul iPhone 7, acela avea un acumulator de 1.960 mAh. Mai mult, iPhone 8 Plus are o baterie de 2.675 mAh, pe când iPhone 7 Plus avea una de 2.900 mAh. Peste toate acestea ține cont că Apple a promis autonomie cu două ore mai mare pe iPhone X, telefon despre care încă n-am aflat ce fel de baterie are.

Odată cu capacitatea acumulatorului, au fost confirmate informațiile despre memoria RAM. Astfel, iPhone 8 are 2GB de memorie RAM și iPhone 8 Plus are 3GB.

Spre comparație, Galaxy S8 are un acumulator de 3.000 mAh, iar Galaxy S8 Plus are unul de 3.500 mAh. Ține cont însă că nu-i totul despre capacitate, contează cum sistemul de operare folosește acumulatorul disponibil. În cazul iOS, de la an la an, a fost confirmat că are un consum mult mai redus față de Android. Ba chiar Google în ultimii doi a încercat să eficientizeze consumul, funcția Doze fiind gândită în sensul acesta.