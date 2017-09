E ofensator cât te costă să profiți de încărcarea rapidă la iPhone 8 și iPhone X

iPhone 8 și iPhone X vin la pachet cu suport pentru încărcare rapidă, dar acest detaliu este irelevant, având în vedere că te costă să profiți de el.

În cadrul prezentării desfășurate în Cupertino în urmă cu câteva zile, cei de la Apple au insistat destul de mult pe încărcarea wireless la iPhone 8 și iPhone X. Deși acest standard este prezent în industrie de aproximativ cinci ani, este de apreciat alinierea smartphone-urilor companiei americane la bătrânul trend.

Pentru prima oară, iPhone 8 și iPhone X mai vin cu o noutate care nu a fost menționată din prea multă decență în cadrul aceleeași conferințe. Cum s-a întâmplat și cu alte funcții ”revoluționare” din iPhone, mă refer la un detaliu de care utilizatorii de telefoane Samsung, Huawei, HTC, LG, Nokia și nu numai se bucură de câțiva ani. Este vorba de o tehnologie de încărcare rapidă, o particularitate tehnologică ce îți permite să îți încarci bateria de la noul tău smartphone în doar 30 de minute până la 50%.

Deși funcția de încărcare rapidă este detaliată în specificațiile de pe site-ul Apple, oficialii companiei au avut un motiv foarte important pentru a nu o menționa în direct. Prețul pentru a profita de ea este o ofensă la adresa decenței.

Ieri am detaliat că te costă vreo 60 de euro să-ți încarci wireless un iPhone 8 și iPhone X. Astăzi aflăm că, pentru a încărca rapid aceleași dispozitive, nu sunt suficient accesoriile din cutie sub nici o formă. Beneficiul trecut cu litere de-o șchioapă pe pagina de specificații a smartphone-urilor este disponibil doar prin intermediul cablului de încărcare USB C la Lightning (185 de lei pe iStyle) și al unui încărcător la priză de 269 de lei tot pe iStyle. Dacă ai norocul să fi investit într-unul dintre notebook-urile Apple lansate în ultimii doi ani, ai nevoie doar de cablul cu port Lightning într-o parte și USB-C în partea cealaltă. În orice alte condiții, trebuie să te mulțumești cu același ritm de încărcare ca în anii trecuți.

Dacă ți se pare totul doar o poveste, poți găsi aceleași detalii tehnice în notele de subsol scrise cu un font aproape invizibil pe pagina de specificații a iPhone 8.