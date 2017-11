Procesorul AMD Epyc stabilește record de performanță pentru servere

AMD a anunțat că noul server ProLiant DL385 produs de HP Enterprise și dotat cu procesoare AMD Epyc, a stabilit recorduri mondiale atât în SPECrate 2017_fp_base, cât și SPECfp_rate2006.

Serverul securizat și flexibil 2P 2U HPE ProLiant DL385 Gen10 se alătură serverului HPE Cloudline CL3150 în linia de produse cu procesoare AMD Epyc. Prin lățimea de bandă oferită de modelele care variază de la opt la 32 de nuclee, AMD Epyc aduce linia de produse HPE în vârful inustriei de profil, cu opt canale de memorie și suport fără precedent pentru conexiuni I/O integrate de mare viteză cu 128 de benzi PCIe 3 pe fiecare procesor Epyc, se arată în comunicatul de presă remis PLAYTECH.

Performanța AMD Epyc este livrată prin intermediul a până la 64 de nuclee în configurația serverului HPE DL385 2P și prin accesul la 4 terabytes de memorie și 128 de benzi PCIe. Combinația dintre numărul de nuclee și funcțiile oferite ajută la atingerea unui cost cu până la 50% mai mic per mașină virtuală (VM) față de soluțiile de server tradiționale HPE.

Astfel, un sistem HPE DL385 Gen10 cu procesor AMD Epyc 7401 a înregistrat 257 pe SPECrate 2017_fp_base, mai mare decât oricare alt scor publicat de SPEC pentru un sistem cu două socket-uri. De asemenea, a înregistrat 1980 pe SPECfp_rate2006, mai mare decât oricare alt scor publicat de SPEC pentru un sistem cu două socket-uri.2

Merită reținut și că fiecare procesor Epyc integrează tehnologii de securitate hardware. ProLiant DL385 oferă securitate de neegalat prin intermediul HPE Silicon Root of Trust, permițând doar rularea firmware-ului validat. Tehnologiile HPE Silicon Root of Trust și AMD Secure Processor sunt legate și integrate in SoC-ul AMD Epyc pentru validarea firmware-ului înainte de boot-urile serverului. AMD Secure Processor și HPE DL385 oferă, de asemenea, Secure Encrypted Memory (întreaga memorie sau o parte din memorie poate fi criptată pentru a proteja datele împotriva hack-urilor) sau Secure Encrypted Virtualization (VM-urile au chei separate de criptare, la fel ca și hypervisor-ul, izolând astfel mașinile virtuale, atât între ele, cât si față de hypervisor).

Cât despre disponibilitate, serverul HPE ProLiant DL385 Gen10 cu procesor AMD Epyc va fi disponibil în decembrie 2017.